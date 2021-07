Írán s nastupujícím prezidentem Raísím dál míří od teokracie k autokracii. Ovlivní to i zahraniční politiku

Analýza spolupracovníka Deníku N: Írán se opět dostal do středu pozornosti mezinárodního společenství. Novým prezidentem se stal kandidát tvrdé konzervativní linie Ibráhím Raísí. Na druhou stranu ve Vídni probíhají rozhovory o oživení dohody o íránském jaderném programu, jež by měla pomoci zmírnit tenze na Blízkém východě. Petr Tůma z Washingtonu vysvětluje, co tyto protichůdné pohyby znamenají pro Írán a Spojené státy a jak se propisují do měnící se geopolitické architektury regionu.