Notes: Bláto v Německu, problémy se střetem zájmů v Česku a zlatý záchod v Rusku

Ústavní komise Senátu nepodpořila návrh kolegů ze zahraničního výboru, že prezident Miloš Zeman není schopný vykonávat svou funkci. Prezident dělal věci, které svědčí o jeho pevném duševním zdraví, například podepisuje zákony nebo jezdí na zahraniční cesty. „My jsme nevyvraceli, že prezident vykládá Ústavu, jak uzná za vhodné, na to má každý ústavní činitel právo. Ani jsme nehodnotili jednání prezidenta republiky v kauze Vrbětice. Z hlediska ústavněprávního jsme posuzovali, jestli je možné postupovat podle článku 66 tak, aby to obstálo u eventuálního řízení před Ústavním soudem. Důvody jsme tam prostě neshledali,“ vysvětluje v rozhovoru s Bárou Janákovou předseda komise Zdeněk Hraba.

Slovenská lékařka Emília Tomaníková se nedávno vrátila z mise na Haiti, kde byla s Lékaři bez hranic. Země je nejchudší z obou Amerik, dlouhá léta jí zmítá nestabilita a nyní situaci nepřidává ani světová pandemie covidu. „Na Haiti se život odehrává na ulici, zavření do karantény není moc představitelné. Přeplněné dopravní prostředky, testování, dodržování odstupů… těžko říct s tamním zdravotnictvím. Co vím od lékařů, kteří pracovali u nás v nemocnici a měli zkušenost i ze státních zařízení, lékař tam na vás de facto nesáhne, dokud mu nezaplatíte aspoň za gumové rukavice,“ říká v rozhovoru s Tomášem Linhartem.

Evropská komise zveřejnila svou letošní zprávu o stavu právního státu ve všech členských zemích. V Česku se podle zprávy zlepšil dlouhodobý stav soudnictví zlepšil a v pořádku je i institucionální rámec proti korupci. Mráčkem na jinak slunné obloze jsou podle Evropské komise „korupce týkající se čerpání dotací EU a střet zájmů na nejvyšší výkonné úrovni“. O koho se jedná ale zpráva nezmiňuje. Černými ovcemi EU jsou ale Maďarsko a Polsko, a to především kvůli stavu justice a médií.

Velká voda na západě Německa už opadla a zbylo jen bláto. Tuny bláta, které se, když neprší, mění ve všudypřítomný prach. „S harampádím není potíž, to můžeme odvézt klidně na skládku. Tam to berou. Ale bláto ne,“ říká Dieter, který přijel pomáhat s bagrem do Ahrweileru, který záplavy postihly nejvíc.

A s následky živelní katastrofy se vyrovnávají i lidé na Hodonínsku, kde ničivé tornádo před třemi týdny způsobilo největší škody. Tisíce dobrovolníků, hasičů, vojáků, policistů a mnoha dalších dokázaly z poničených obcí odvozit téměř všechnu suť, harampádí či popadané střechy. Jenže zatímco ta nejhrubší a nejvíce viditelná práce je už téměř hotova, nutné opravy se potáhnou týdny či měsíce. Lidem dochází energie a tíží je i finanční nejistota. „Byla tady ministryně Dostálová. Já tam nemohla jít důle, ale tady Vaška ťapkala po rameni, že dostaneme ten příspěvek,“ říká bývalá cukrářka Olga Vlková, která s manželem Václavem přišla o celý dům. Reportáž z tornádem poničených míst přinesl Prokop Vodrážka.

Milan Lasica v neděli odehrál s orchestrem Bratislava Hot Serenaders svůj poslední koncert. „Byl to koncert jako kterýkoli předtím. Do poslední chvíle se všichni velmi dobře bavili. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že by měl skončit jinak než ty ostatní,“ říká trumpetista Juraj Bartoš. Poslední píseň, která v neděli večer zazněla, byla písnička Já jsem optimista, poté se Lasica dvakrát uklonil, diváci tleskali a vrátil se na pódium potřetí. „Triumfálně přišel, zvedl ruku k srdci a byl konec. Zamrazilo nás. Byl král a jako král i odešel.“

Jan Moláček si v rámci předvolebního speciálu Studia N pozval šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Babiš podle ní vesele bohatne a stát tragicky chudne.

Český vědec profesor Miloš Nesládek z univerzity v belgickém Hasseltu učinil průlom ve vývoji kvantových počítačů. Nesládek s kolegy přišli s vynálezem, který má podobu destičky o velikosti tři krát tři milimetry a je vyrobená ze superčistého umělého diamantu. K čemu diamantové čipy jsou dobré a jak fungují, se dozvíte v článku Adély Skoupé.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Češi nás tu nechali, stěžují si tlumočníci v Afghánistánu

Reportáž: Adrenalin na Hodonínsku mizí, místní trápí nejistota

Tajemství zeleného panáčka: za Alzou stojí miliardový fond

Povodně v Německu: Prach z bláta dusí i růže a chybí pomocné ruce

Objev českého vědce: Jak naučit diamanty, aby spolu mluvily

Útok, nebo obrana? Myanmarští protestující se uchylují k násilí

Jakmile dosáhnete svobody, vyvstane otázka, k čemu je

Milan Lasica byl král a jako král i odešel

Krátké zprávy ze světa i domova

Od diamantů není daleko ke zlatu. Velitel správy dopravní policie Alexej Safonov v ruském Stavropolu měl doma (kromě jiných cenných věcí) pozlacenou záchodovou mísu. Přišlo se na to, když byl s dalšími 35 podřízenými zatčen kvůli podezření z korupce.

Někdo zlatý záchod, někdo zlatou dávku… Za poslední rok v Rusku prudce vzrostl počet sebevražd i úmrtí kvůli nadměrné konzumaci alkoholu a drog.

Český průmysl na cestě k zelené ekonomice potřebuje využít zemní plyn, myslí si zástupci vlády. Podpora tohoto paliva ale ještě v EU může narazit.

Jak „zelený“ byl dnešní desetiminutový let rakety New Shepard do vesmíru s nejbohatším mužem planety Jeffem Bezosem, netuším. Kapsle, kde byli kromě zakladatele Amazonu ještě další tři lidé, se ale úspěšně vrátila zpět na Zemi.

Výrobce zmrzliny Ben & Jerry’s oznámil, že chce ukončit prodej svých výrobků na palestinských územích okupovaných Izraelem. Společnost uvedla, že další prodej zmrzlin na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě „byl v rozporu s jejími hodnotami“.

Testy odhalily pozitivní test na covid-19 u třetího člena české olympijské výpravy. Jde o trenéra plážových volejbalistek Simona Nausche.

U Padrťských rybníků v Brdech dopoledne zřejmě explodovala munice nebo pyrotechnika. Dva vojáci jsou těžce zranění.

Britský princ Harry plánuje příští rok vydat knihu pamětí, v níž se podělí o chyby a poučení ze svého života. Prince ale nepíše knihu jako „princ, kterým se narodil, ale jako muž, kterým se stal“.