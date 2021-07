Japonsko jako rukojmí „absurdního“ Tokia 2020: Místo olympijského snu sklapla olympijská past

Je 23. července 2021 a letní olympiáda v Tokiu, kvůli covidu o rok odložená, oficiálně začíná. Slavnostně, chtělo by se říct – jenže nejde to. „Jsme ztraceni, hry už ztratily veškerý smysl,“ napsala členka japonského olympijského výboru. Japonci, velcí milovníci sportu, místo oslav supí pod otěžemi jako rukojmí.

Petr Holý je japanolog a v Tokiu, dějišti letošních (vlastně loňských) olympijských her, žije už léta. Svůj druhý domov Japonsko velmi dobře zná. Takže když tamní předolympijské dění přirovná k Zámku od Franze Kafky, hned víte, že to stojí za pozornost.

Na druhou stranu, je to jen poslední kapka. Potíže tokijskou olympiádu sužovaly už počátkem loňského roku, kdy autorka tohoto textu spěchala na festival japonského filmu Eigasai za dokumentaristkou Harunou Honcoop. Režisérka už pár let pracuje na celovečerním filmu Olympic Halftime (Olympijský poločas), který mapuje dopad olympiád na hostitelská města, a mimo řádky si posteskla, že to není snadná práce; zrovna řešila cestu do Pekingu. Já, která s ní mluvila, jsem zas před pár hodinami odevzdala článek o zoufalé Číňance, která bloudí po wuchanských nemocnicích a marně shání ošetření pro manžela, který kašle krev. Bylo 25. ledna 2020. Počátek pandemie.

Dnes jsou Japonci místo v olympijském snu v olympijských kleštích. Místo svátku přišly otěže. Anebo právě ten Kafkův Zámek, jak říká Petr Holý.

Proč to přirovnání?

Protože to tady v posledních měsících a týdnech vážně připomíná absurdní drama. Sledujete projevy politiků a funkcionářů a vidíte na nich… No, je všeobecně známo, že Japonci jsou mistři ve skrývání svých pocitů, ale i tak se v těch tvářích zračí jakési pnutí. Poznáte, že říkají něco, co říct musejí, ale vnitřně s tím nesouzní.

Od guvernérky Tokia Koikeové čili Juriko, jak jí tu všichni říkají, po exministryni pro olympiádu a nynější šéfku organizačního výboru Tokio 2020 Seiko Hašimotovou. Připomínám, že ta o tu úlohu ani nestála, dotlačily ji k ní okolnosti, když funkci letos v únoru položil Joširó Mori. (Mori odstoupil po vlně nevole, již vyvolaly jeho poznámky o „otravně upovídaných“ ženách, pozn. red.)

Pozorujete tu dámu, jak jaksi zmokle sedí na tiskových konferencích a s prosebným výrazem v očích deklamuje papírem šustící supliky. Není to od srdce. Podívejte se na záznamy z proslulých her v Tokiu v létě 1964 – to je takový rozdíl! Proto ten Zámek. Něco se tu děje a nikdo vlastně nechápe, co přesně a proč.

Kaori Jamagučiová, někdejší džudistka a teď výkonná členka Japonského olympijského výboru (JOV), volila před pár týdny hodně upřímná slova: „Situace nás zahnala do kouta, kde už se nemůžeme zastavit. Jestli se zastavíme, jsme ztraceni. A jestli ne, jsme ztraceni také. Hry už ztratily všechen smysl.“

Souzním s tím. Sám mluvím o začarované, nebo dokonce prokleté