Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je z odstupem možné říct, že strana ustála kauzu Dominika Feriho. S bývalým poslancem už v kontaktu není. Za úspěch ve volbách by považovala zvýšení počtu poslanců TOP 09 ze současných sedmi na třináct, důležitější je podle ní ale výsledek koalice Spolu jako celku. V předvolebním podcastu odpovídala také na otázky týkající se kampaně, kompromisů v rámci koalice a penzijní reformy, kterou by chtěla připravit coby případná ministryně práce a sociálních věcí.

Babiš nechce do tepláků, udělá pro to cokoliv, říká Pekarová Adamová ve Studiu N

Markéta Pekarová Adamová ve Studiu N potvrdila, že by v případě volebního úspěchu a podílu koalice Spolu na příští vládě měla zájem řídit resort práce a sociálních věcí. Hlavní prioritou by podle jejích slov byla penzijní reforma.

„Je pět minut před dvanáctou, příští volební období musí vzniknout reforma,“ řekla předsedkyně TOP 09.

Jedno procento z odvodů na důchody by podle ní každý mohl posílat přímo svým rodičům. Z průběžně financovaného důchodového systému by měl podle jejích plánů každý garantovaný minimální důchod zhruba ve výši jedné třetiny průměrné mzdy.

„Další částka, která se na to naváže, by byla víc daná zásluhovostí a zohlednila by dosavadní odvody,“ přiblížila Pekarová Adamová plány, jejichž součástí je i důraz na individuální spoření. „Myslím, že tím klíčovým, čím se budeme zabývat, bude i věk odchodu do důchodu,“ doplnila poslankyně.

Stejně jako její koaliční kolega Zbyněk Stanjura, který byl minulým hostem Studia N, ani Pekarová nevidí žádný jiný reálný povolební scénář než vládní spolupráci s Piráty a Starosty.

„Máme na mnoho věcí rozdílné názory, ale