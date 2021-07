Tokio hlásí před začátkem olympiády narůstající počet případů koronaviru mezi sportovci i lidmi zapojenými do příprav her. Pozitivní test zatím mělo v souvislosti s olympiádou přes 70 lidí, včetně tří členů české výpravy. Nákaza se nově potvrdila u trenéra českých plážových volejbalistek Simona Nausche.

Už tři Češi. Pozitivních testů mezi účastníky olympiády přibývá, stejně jako dalších problémů kritizovaných her

Jen pár dní před pátečním slavnostním zahájením olympijských her v Tokiu, kam míří desetitisíce sportovců, funkcionářů nebo novinářů ze zemí celého světa, přicházejí zprávy o dalších nově zachycených případech nákazy koronavirem mezi členy olympijských výprav.

První případy covidu-19 se objevily i mezi sportovci v olympijské vesnici, a to navzdory tomu, že týmy musí podstoupit testy na covid-19 před odletem i při příletu do dějiště her.

Jeden z posledních pozitivních testů patřil trenérovi českých plážových volejbalistek Simonu Nauschovi. Po beachvolejbalistovi Ondřeji Perušičovi a členovi realizačního týmu je tak kouč hráček Markéty Nausch Slukové a Barbory Hermannové třetím účastníkem české výpravy, kterému testy potvrdily koronavirus.

„Vzhledem k předchozím případům v našem týmu jsme se snažili být extrémně opatrní, bohužel to nezafungovalo. Ale já jsem skutečně rád, že jsem v izolaci dřív, než bych mohl ohrozit účast někoho jiného na hrách,“ řekl Nausch, který z olympijské vesnice odjel do hotelové izolace.

Podle šéflékaře české výpravy Jiřího Neumanna jsou všichni tři v pořádku a nemají žádné příznaky. Pokud budou mít Nauschovy svěřenkyně