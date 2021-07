Pekarová Adamová: Babišova kniha je dobrý marketing, ale lživý. Pomáháme mu i my

Zeptám se vás na úvod stejně jako svého předchozího hosta, kterým byl Zbyněk Stanjura z ODS. Budou se podle vás nadcházející volby něčím dramaticky odlišovat od všech předcházejících?

Myslím, že se nacházíme v dramatickém období v tom smyslu, jak bezprecedentně jsme zadluženi jako republika. Že za těch 32 let od revoluce je tady velmi tíživá ekonomická situace z hlediska státních financí. Vláda, která bude muset tyto problémy řešit, má před sebou jeden z největších historických úkolů, který tady kdy před nějakou vládou stál.

Říkáte to, jako kdybyste skoro nechtěla vyhrát.

Ne, to nikoliv. Právě naopak chceme, abychom to mohli dát dohromady my. Protože se děsíme toho, že by nadále pokračovalo současné vládnutí, které je hodně zaměřené na sebe a na populismus, který má jenom přinést body tomu, kdo vládne, a už nedbá, co tady bude dál, jak zatíží další generace.

Nechávají vás v klidu předvolební průzkumy?

Určitě. My se zaměřujeme zejména na to, jaký je trend, to je lepší než sledovat jednotlivá procenta. A trend je pozitivní. Necháváme si síly i na poslední týdny a dny kampaně, kdy se rozhoduje obrovské množství voličů.

Jeden z trendů je, že hnutí ANO opět stoupá. Já si myslím, že vaši voliči poměrně nervózní jsou.

Jsem přesvědčená, že se vytrvalá práce, kterou děláme nejen před volbami, ale celé volební období, zkrátka musí zúročit. Jako koalice Spolu máme dohromady desítky tisíc členů a nejvíce starostů a starostek, komunálních politiků, zastupitelů, ale i třeba krajských politiků. Máme zkušenost a kompetenci, která některým konkurentům chybí.

A některým z konkurentů, jako je hnutí ANO, nechybí ta, řekněme, neuctivost – jsou ochotni zvedat věci, které jsou v dnešní době irelevantní a které nás nyní nepálí, jako je migrace, a dělat z toho klíčové téma těchto voleb. Je to jenom snaha zastřít, co tady napáchali za poslední měsíce, že tady víc jak třicet tisíc lidí přišlo zbytečně o život, že tady zkrachovaly firmy a živnostníci, kteří by nemuseli, kdyby jim pomohli efektivněji a rychleji.

Babišova kniha je dobrý krok. Ale lživý

Pak ale premiér Babiš přijde a zcela ovládne veřejný prostor, jako třeba minulý týden, kdy představil svou knihu. Jak to dělá? Má o tolik lepší marketingový tým?

Já myslím, že si za to trochu můžeme sami. Věnujeme pozornost všemu, co Babiš udělá, a pomáháme mu ji tím dostávat dál. Sdílíme kritiku vůči tomu, co dělá, ale vlastně tomu tím dáváme relevanci. Myslím si, že to, s čím přišel, je dobrý marketing. Já to nebudu hanit, protože to