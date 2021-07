Poslední koncert Milana Lasici: Byl to král a jako král i odešel

Byl to koncert jako kterýkoli předtím. Nikoho by nenapadlo, že skončí jinak, říká Juraj Bartoš z orchestru Bratislava Hot Serenaders, se kterým Milan Lasica odehrál svůj poslední koncert. Zachytil ho dvorní fotograf orchestru a Studia L+S Ctibor Bachratý.

Písničky Františka Krištofa Veselého znal Milan Lasica od dětství. „Doma jsme měli jeho desky. Byl úžasně populární a ta popularita byla nesmírná, přestože televize tehdy ještě neexistovala,“ vzpomínal v rozhovoru před pár lety.

V druhé polovině 50. let se se svým oblíbencem dokonce setkal na jednom pódiu, ale v té době už byly operetní árie a meziválečná noblesa považovány za buržoazní přežitek. „Bylo mu tehdy teprve 55 let – co to je za věk – a už tam účinkoval jako vzpomínka.“

Milan Lasica však díky spolupráci s orchestrem Bratislava Hot Serenaders jeho písničky znovu oživil. Zpíval je velmi rád a byly to ty poslední, které si zazpíval v neděli večer na prknech domovské scény Studia L+S.

„Byl to koncert jako kterýkoli předtím. Do poslední chvíle