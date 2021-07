Notes: Babiš bojuje za miliardy a proti migrantům. A Franta se nenechá očkovat, když nechce

„Vybojovali jsme 180 miliard!“ sdělil premiér Andrej Babiš národu na svých sociálních sítích a přidal fotku s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, s níž dnes v Praze jednal o českém plánu obnovy. Už ovšem nedodal, že Česko musí nejprve splnit podmínku, jakou žádný další členský stát nedostal: vyřešit problém kolem střetu zájmů předsedy vlády. Čas na to je do konce června. Co přesně musí Česká republika splnit, aby evropské miliardy dostala, vysvětluje Markéta Boubínová.

Když zrovna premiér nebojuje o miliardy, svádí bitvu proti migrantům. Těch sice v Česku příliš není, ale téměř polovina obyvatel Česka z nich má obavy, a navíc téma migrace je účinný způsob, jak se v kampani vymezit proti Pirátům, tedy největší konkurenci hnutí ANO. Proč Babiš tuto kartu před volbami vytahuje a co by tím mohl chtít zakrýt, vysvětluje v analýze Jan Tvrdoň.

Česko přitom stále nevyhrálo ve snaze potlačit covid, který si od loňského jara vyžádal přes 30 tisíc životů. Pomoci má především očkování, čerstvá data ale ukazují, že téměř v tisíci obcí stále nemá první dávku vakcíny více než polovina obyvatel. Někde je to i podstatně méně, například v obci Chlumy na Plzeňsku. Často je to i tím, že místní o vakcíny nemají zájem. „Já nemohu nikomu říci: ‚Franto, běž se nechat naočkovat!‘ Každý se musí rozhodnout dle svého uvážení a přesvědčení. Těžko mohu ovlivnit, zdali někdo půjde, nebo nikoli. Mám ale informace, že mnoho lidí z okolí již je naočkovaných,“ říká v článku starosta Josef Šimek.

Pokud chcete vidět, jak je na tom s proočkovaností právě vaše obec, připravili jsme pro vás interaktivní mapu.

Pan Hans před policisty marně chřestí svazkem klíčů: „Potřeboval bych tam jen na chvilku, abych odemkl dům… a abych se podíval, v jakém stavu je. Doufám, že to bude jenom zaplavený sklep…“ Paní Rozi se zlobí a zároveň tomu pořád nerozumí: „Nikdo nás nevaroval, že se máme schovat do bezpečí! Podívejte, jak to bylo strašný! Je velký zázrak, že u nás ve čtvrti nepřišel nikdo o život.“ Pan Stefan vybral mezi kamarády peníze a na pomoc obětem přivolal i svůj bagr, ale do „města duchů“ Blessemu ho nepustí – v obci, kde povodní otevřený kráter spolkl domy i kus hradu, je pořád nebezpečno. Vrátit se domů! To si přejí všichni. Ale nikdo neví, jestli zrovna jeho dům zůstal stát. A cesta zůstává zavřená… Pavel Polák a Gabriel Kuchta zachytili nejistotu a strach, ale i naději lidí, které velká voda v západním Německu vyhnala z domova.

Kolegové z Investigace.cz a zpoza hranic spojili síly a ve velmi znepokojivé sérii článků zmapovali, jak vlády z různých koutů světa zneužily izraelský software Pegasus, který dokáže špehovat „nepohodlné“ lidi, aniž by o tom měli byť jen sebemenší tušení. A protože Pegasus lze použít v podstatě proti komukoli, kdoví – třeba nejste v bezpečí ani vy? Zatím se terčem stali novináři – častý trn v patě autoritářských režimů – anebo disidenti a aktivisté. Včetně matky, která chtěla jen to, aby se jí domů vrátil její unesený syn. O tom, že někdy proti špehům neochrání ani sebelepší odborníci, se dočtete v článku, jehož obdobu dnes jako hlavní zprávu zveřejnila řada světových médií.

A kolegyně z Investigace.cz Eva Kubániová mluvila také s jednou z obětí: konkrétně s maďarským novinářem Szabolcsem Panyim. Měl „štěstí“, dá se s notnou dávkou ironie říct – špehovali ho, ale na rozdíl od jiných nezavraždili. Přesto z jeho svědectví mrazí: „Když jsem se setkával se svými zdroji, snažil jsem se, abych je co nejlépe chránil. Slíbil jsem jim to. Stydím se za to, že jsem některé ze svých zdrojů nedokázal ochránit. Pořád také přesně nevím, k čemu všemu měli z mého telefonu přístup. Nevím, jestli zapnuli můj fotoaparát nebo se dostali k videím s fotkami nebo k heslům mých e-mailů či jiné šifrované komunikaci.“

V neděli večer odešel Milan Lasica – herec, textař, zpěvák, ředitel divadla, glosátor. Zemřel přímo na jevišti po závěrečné děkovačce. Za výjimečným slovenským umělcem se ohlíží Jana Močková.

Co vás čeká v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

V pohraničí není o vakcínu zájem

Komise schválila český plán obnovy, ČR ale musí zamezit střetu zájmů

Je potřeba třetí dávka? Experti: Zatím je málo dat

Vlády špehovaly novináře i disidenty

Reportáž o těžkém návratu domů v zaplaveném Německu

Starostové s „třikrát a dost“ zažijí další zklamání v řadě

Milan Lasica se beznaději bránil humorem

Klicpera v tenatech alternativního popu

Velkolepě skrovný návrat Susanny Clarkové

