Studio N: Babiš vesele bohatne, stát tragicky chudne, na Feriho jednání mě nikdo neupozornil, říká Pekarová Adamová

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová by v případě účasti na vládě měla zájem o resort práce a sociálních věcí. Její prioritou by byla penzijní reforma. Jak by vypadala? Neustoupila její strana občanským demokratům příliš z proevropských pozic, například v otázce přijetí eura? Opravdu nic netušila o chování Dominika Feriho? Jaká je budoucnost strany, která by bez koaličních partnerů neměla vstup do Sněmovny zdaleka jistý? Na tyto a další otázky odpovídala předsedkyně TOP 09 v předvolebním speciálu Studia N.