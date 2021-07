Byl jsi náš předseda, teď už tě nepotřebujeme. Neschopnost stran přiznat exšéfům důstojnou roli je dokladem slabé politické kultury

Komentář Jiřího Pehe: V české politice již od roku 1989 nepůsobí téměř žádný bývalý stranický předseda, kterého by jeho strana nejen ctila, ale také mu vytvořila podmínky pro další důstojné působení v pozici jakéhosi stranického „staršiny“. Do jisté míry se to podařilo jen zakladateli TOP 09 Karlu Schwarzenbergovi. Stranickou ikonou zůstal – možná i kvůli svému předčasnému skonu – bývalý předseda lidovců Josef Lux.