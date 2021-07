Analýza: Předvolební kniha premiéra Andreje Babiše s názvem Sdílejte, než to zakážou ztělesňuje předvolební komunikační strategii předsedy vlády. Ovládla mediální prostor, každý o ní ví, premiér v ní nabídl umně sepsaný příběh, kterému stačí, když se o něm mluví. Proto je těžké jí čelit. Přesto skýtá určité možnosti i pro Babišovy volební soupeře.

Sdílejte, než to… ověří. Nebo i pak. Jak funguje Babišova kniha a co s tím může dělat opozice

Je to jen čtrnáct dní, co premiér Andrej Babiš sebejistě prohlásil, že ANO žádnou kampaň nedělá. Reagoval tak na dotaz při interpelacích, kolik hnutí zaplatilo za letáky s výčtem vládních úspěchů vložené do schránek milionů českých občanů.

Tvrdit s mávnutím ruky, že letáky do schránek tři měsíce před volbami nejsou kampaň, si premiér může dovolit z prostého důvodu: citlivost společnosti na průhlednou lež – nebo alespoň té části společnosti, která tvoří jeho elektorát – je poměrně nízká. Babiš může sázet na to, že velká část jeho voličů se k novinářským materiálům, které tvrzení jejich oblíbence kriticky zhodnotí, vůbec nedostane.

Kniha s provokativním názvem Sdílejte, než to zakážou (předsedovi vlády může těžko někdo něco zakázat, žádná pravidla sociálních sítí zjevně neporušuje) je jen pokračováním této strategie jinými prostředky.

Není těžké spočítat, že nápad zavést národní den matek a babiček (protože přece „současný Den matek nevymysleli Češi“), týden lázní sedmdesátnicím a tisícovku každý rok seniorkám (klíčové součásti Babišova elektorátu) by vyšel skoro na dvě miliardy ročně. Lze rozporovat tvrzení, že sestry berou 58 tisíc měsíčně. Lze připomínat, že se Babiš v knize nechlubí tím, jak v klíčové zkoušce jeho kabinet selhal a vládní chaos vedl k tomu, že Česko je covidový hřbitov Evropy.

Jenže o to, co se podaří vyvrátit, označit za manipulaci, populismus či lež, nejde.

„Samotná zpráva o nové premiérově knize