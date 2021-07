Humor pro Lasicu nebyly jen vtípky, ale především nejlepší obrana proti komunistům a beznaději

Hodně se těšil na to, že se po měsících nucených divadelních „prázdnin“ způsobených covidem vrátí na jeviště mezi diváky. Jeho domovská scéna, bratislavské Studio L+S, připravila program na celé léto. Jediné obavy měl z toho, zda se vrátí diváci. Zda se nebudou bát, že se nakazí. On se nebál.

Diváci se vrátili. V plném počtu, ale on už nepřijde. Milan Lasica zemřel ve věku 81 let. Autor divadelních her, herec, textař, zpěvák, ředitel divadla, glosátor. Člověk s noblesou a se smyslem pro humor, který dokáže rozplakat. Na jevišti stál celých šest desetiletí, během dvou režimů, nejprve s Júliem Satinským a později sám, a dělal tento svět o poznání snesitelnější.

Nedělní večer patřil v jeho divadle koncertu s orchestrem Bratislava Hot Serenaders, takže v neděli 18. července 2021 byl Milan Lasica zpěvákem. Vystoupení skončilo písničkou Já jsem optimista a dvěma koly potlesku. Diváci netušili, že pro něj to byl potlesk poslední. Po závěrečné děkovačce se sesunul dolů a přes veškerou snahu se ho už nepodařilo oživit.

„Vracím se ledaskam, od dětství přes studium na Vysoké škole múzických umění až po Divadlo Na korze, ke kterému se vážou jedny z mých nejhezčích vzpomínek. A jsem rád, když si dokážu vzpomenout i na to, co bylo včera,“ řekl se svým typickým smyslem pro humor před několika týdny v rozhovoru. Chystal se na festival ArtFilm do Košic a odpoledne samozřejmě na golf.

Poslední měsíce hodně