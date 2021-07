Lukašenko spustil uprchlickou krizi v Litvě. Pochytejte si je, vzkazuje Evropě

Do Litvy přišlo přes běloruské hranice skoro 1800 běženců z Blízkého východu a Afriky. Je to Lukašenkova zbraň v hybridní válce, říká Vilnius.

Litva donedávna nepatřila mezi země, které si kvůli migrační krizi musely dělat velké vrásky. Koneckonců, od Středozemního moře je to do této pobaltské republiky dobrých 2500 kilometrů, země neleží na cestě do Německa a patří mezi chudší státy EU.

A přece ji teď zasáhla asi největší uprchlická vlna v dějinách. Litevský parlament reagoval vyhlášením výjimečného stavu, schválil přísný zákon proti migrantům a začnou se také stavět zábrany na hranicích a nové detenční středisko.

Důvodem je proud lidí, kteří hranice Litvy nelegálně překročili z Běloruska. Letos do země vstoupilo už téměř 1800 běženců zejména z Iráku, ale také Kamerunu, Konga, Guineje nebo Íránu. Většina z nich přišla nyní v červenci. V předcházejících letech jich přitom byly jen desítky za celý rok.

Zájem migrantů ze zemí Afriky a Blízkého východu o Litvu není náhodný.