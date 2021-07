Reportáž: Adrenalin na Hodonínsku vyprchává, lidi sužují únava, lítost i finanční nejistota

Na zahradě svého domu v Mikulčicích sedí Svatava Cibová s manželem Vladimírem. Zrovna skončila menší přeháňka – každá taková v nich vyvolává nejen špatné vzpomínky, ale také strach a pochybnosti.

Tornádo jim vzalo střechu a rozbořilo část domu. Nikam jinam jít nechtějí, a tak zůstávají ve stavení, které před deštěm chrání pouze plachta. „Čekáme na materiál na střechu. Zatím máme jenom latě, ale chybí nám krovy. Nejdříve nebyly komínovky, teď nejsou krovy. Je to strašně nadlouho, táhne se to,“ popisuje Cibová opřená o chodítko.

Od ničivého tornáda na jižní Moravě uběhly tři týdny. Obce, které přírodní katastrofa postihla, se od té doby proměnily k nepoznání. Tisíce dobrovolníků, hasičů, vojáků, policistů a mnoha dalších dokázaly z poničených obcí odvozit téměř všechnu suť, harampádí či popadané střechy.

Stejné to je i u Svatavy Cibové. Když jsme ji navštívili pár hodin po neštěstí, seděla na zahradě mezi kusy plechů a cihlami a snažila se zachránit zahrádku, o kterou celý život pečovala. Jednou rukou hrabičkami prohazovala štěrk. Nyní je suť díky dobrovolníkům pryč. „Takových lidí, co přijelo. Ta solidarita, to je něco neuvěřitelného,“ říká dojatě.

Jenže zatímco ta nejhrubší a nejvíce viditelná práce je už téměř hotova,