Šlachta nemá dobré řešení, má ale dobrý problém

Strana Roberta Šlachty na sebe před několika dny upoutala pozornost, když redaktoři Práva v jejím programu objevili poněkud svérázný návrh na to, jak řešit nedostatek zdravotních sester a dalších zdravotníků v Česku. „Hnutí Přísaha podpoří zavedení školkových zařízení v nemocnicích, která budou mít nonstop režim, tím budou dostupná zdravotníkům pracujícím na směny,“ píše se v programu strany.

Abychom byli féroví, Přísaha není jediné uskupení, kterému „noční“ školka přišla jako dobrý nápad. Jak upozornila na Twitteru Lucie Stuchlíková ze Seznam Zpráv, podobnou myšlenku má ve své vizi budoucnosti i ČSSD. A nelze ani říct, že by se nenašel například rodič samoživitel, kterému by taková služba nepomohla.

Zcela určitě ale lze říct, že by nešlo o preferované řešení. V Česku existuje pořád velice silná představa o tom, do kolika let by dítě mělo být primárně u matky. Očekávat, že zřízení takových školek povede k návratu tisíců žen do práce, je přinejmenším naivní.

Přesto Robert Šlachta vycítil problém správně.

V závislosti na zdroji odhadu v Česku aktuálně v nemocnicích chybí mezi 1400 až 2000 sestrami. Nejde pouze o „papírová“ místa, ale o reálně chybějící lidi, jejichž práci musejí nahrazovat jiní zaměstnanci přesčasy a pracovními víkendy. Jak ukázala pandemie, problém je to mnohem reálnější a akutnější než hordy migrantů, před kterými varují někteří politici.

Pokud přijmeme závěr, že „noční“ školky nejsou jeho řešením, je namístě položit si otázku, co by jím bylo. To