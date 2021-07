Dětem dáváme právo volby, ale nemohou si dělat, co chtějí. Kvůli pandemii máme víc zájemců, říká ředitelka montessori školy

Když se během pandemie přesunula výuka ze škol do online prostředí, řada rodičů měla možnost nahlédnout, jak vlastně vypadá vyučování jejich potomků. Ne každý s tím byl spokojen. Montessori škola v Polné právě v této době zaznamenala nárůst počtu zájemců o inovativní vzdělávání. „Rodiče během pandemie nahlédli do škol a komunikace s učiteli a najednou mají sami touhu věci měnit,“ vzpomíná ředitelka Lenka Marková. Vysvětluje i to, jak montessori vzdělávání funguje.

Když koncem 19. století začala vystudovaná lékařka Maria Montessori pracovat ve škole pro děti s hendikepem, rozhodla se nevyužít běžnou didaktiku, ale začala děti pozorovat, aby zjistila, jak se samy učí různým věcem. Na její metodice dnes stojí mnoho škol a školek po celém světě.

V čem hlavně se liší montessori vzdělávání od toho běžného?

Systém montessori ze své podstaty není založen na žádném srovnávání, proto se do srovnávání montessori systému a toho běžného se neradi pouštíme. U nás se pracuje hlavně s pozorováním dítěte a nabízením mu odpovídající podpory. Je to systém, který se zakládá na respektování obecně platných principů a potřeb, které děti mají. A tyto principy spojují děti na celém světě, kde se montessori výuka s úspěchem uplatňuje.

Každé dítě se naučí mluvit či pohybovat v přibližně stejném období. Toho si Maria Montessori všimla a různá vývojová období v životě dítěte popsala. Hlavní rozdíl bude asi v tom, že to není uměle vytvořený systém, ale vychází z obecně platných principů. Děti jsou přirozeně zvídavé, mají touhu se rozvíjet. Na nás je rozpoznat jednotlivá období a dát jim podporu. Na tom stojí celý náš přístup.

Zakladatelka tohoto přístupu Maria Montessori žila na přelomu předminulého a minulého století a už za jejího života se principy, které objevila, začaly využívat ve školách. Do Montessori školy před válkou chodila i Anna Franková. Kdy alternativní způsoby vzdělávání pronikly k nám? Jsou stále v plenkách?

Tendence tady byly už na začátku 20. století. Od války až do roku 1989 tady ale inovativní způsoby ve vzdělávání neměly své místo, tehdejší režim je nepodporoval. Z hlediska světového kontextu jsme na začátku. Teď jsem měla možnost účastnit se mezinárodního kurzu pro ředitele montessori škol, kde jsem se setkala s řediteli z celého světa, třeba i z Afriky nebo Japonska. Mimo jiné tam byla i početná česká komunita ředitelů škol, které tady vznikají. Z toho některé mají dlouholetou tradici a řadu absolventů, početná byla ale i skupina škol mladších nebo zcela nově vznikajících.

Byl tu zájem o jiný způsob výuky hned po revoluci?

Ano, začaly vznikat nové montessori školy, mnohé z nich fungují dodnes. Dokonce tady byly tendence zavést montessori principy i do českého vzdělávacího systému. To se zatím bohužel úplně nepodařilo.

Vy sama jste dříve učila na běžné základní škole. Cítila jste, že takhle učit nechcete?

Já bych tu otázku otočila. Cítila jsem, že chci učit trochu jinak. Bylo mi blízké provázet děti na cestě za jejich poznáním a nepředkládat jim hotová fakta. Chtěla jsem je vést k jejich zodpovědnosti, vědomému užívání jejich práv i plnění si povinností. Důležitý pro mě byl vzájemný respekt a budování důvěry v rámci kolektivu. O to jsem se snažila už na základní škole, kde jsem předtím učila, a věřím, že se to dařilo.

Jen jsem nevěděla, že jsou to montessori principy. Tím se mi ověřuje, že jsou skutečně všeobecně platné. Na to jsem přišla, až když jsem byla doma na mateřské. Tehdy jsem se o montessori pedagogiku začala zajímat hlouběji. Uvědomila jsem si, že mi to dává smysl a chtěla bych se touhle cestou vydat.

Lenka Marková je ředitelka Meruzalky – Montessori základní školy v Polné. Její probací je český jazyk a hudební výchova.

Je tento druh vzdělávání pro každého? Pro každé dítě i každého rodiče?

Věříme tomu, že montessori systém je vhodný pro každé dítě, ale není pro každého rodiče. Spousta z nich si prošla vzděláváním, které bylo založené na autoritativním přístupu a neustálé kontrole. Tyto zážitky si nesou s sebou. Tento prožitek je u nich někdy těžké překonat. Ale spousta z nich už dokázalo udělat krok vpřed.

Máte i děti, které předtím docházely do běžné školy? Není to pro ně najednou šok?

To se teď dělo hodně v důsledku pandemie. Rodiče viděli, jak probíhá výuka na běžných školách, a dospěli do fáze, kdy chtěli pro své děti změnu. Zpětné vazby jsou vesměs velmi pozitivní. Když s nimi s odstupem času mluvím, chválí si, že se najednou doma všechno uklidnilo. Dítě je vyrovnanější a má obrovský zájem o věci kolem sebe. Chce získávat informace, začalo se zajímat o dějiny, politiku a jiné věci. Zdánlivě se nic nezměnilo – dítě pořád chodí do školy –, ale změnil se přístup ke vzdělávání. Najednou vědí, že vzdělávání je jejich záležitost.

A co třeba děti s hendikepem nebo nějakým specifickým přístupem?

Když Maria Montessori začala uplatňovat své poznání, pracovala s dětmi, dnešní terminologií řečeno, ze sociálně vyloučených lokalit. Děti ze sirotčince nebo velice chudých rodin. Tehdy vypozorovala, že když se těmto dětem připraví odpovídající prostředí a nabídne práce odpovídající jejich stupni vývoje, dokážou dělat obrovské pokroky, aniž do toho vstupoval někdo dospělý. Práce dospělého předchází procesu: připraví prostředí a práci pro děti tak, aby ji zvládly. Úplně všechny děti – nadané i se specifickou formou chování.

Systém je pro tyhle děti vhodný už proto, že respektuje jejich individualitu. A nahrává tomu i menší kolektiv.

Jak vypadá taková třída?

Děti se učí ve třech trojročích. To znamená smíšený kolektiv dětí ze tří ročníků. Tady se nám to nekryje s českým systémem. Tradiční škola děti rozděluje velmi striktně podle věku, což už se nikdy v životě nezopakuje. U nás je to naopak. Snažíme se, aby se děti z různých ročníků setkávaly a spolupracovaly. Učí se vzájemnou interakcí.

Na Vysočině už existuje Montessori školka, základní škola a do pěti let plánujete i výstavbu montessori střední školy. Může třeba žák, který byl do svých 15 let vzděláván tradičně, nastoupit na střední školu s montessori prvky?

Určitě ano. Co se týče znalostí učiva, respektujeme platnou legislativu a rámec školského zákona. Výukově to pro ně asi nebude žádná novinka. Nová pro ně může být mnohem větší autonomie dětí, které naším systémem už prošly. Průvodce (tak se v montessori systému říká učiteli, pozn. red.) je pro ně partner, který je dál směřuje a dává jim podporu. Ale je to interakce. Není to tak, že dospělý jen překládá informace a student je víceméně pasivně přijímá.

Pro nové středoškoláky by mohlo být nové i to, jak u nás mezi průvodcem a studentem funguje komunikace.

A naopak? Zvládne dítě, které bylo do 15 let vzděláváno v montessori škole, běžnou střední školu?

Věříme, že ano. Máme doklady z montessori škol, které mají u nás už delší tradici. My jsme letos měli své první absolventy, takže to, jestli střední školu zvládnou, z vlastní zkušenosti ještě potvrdit nemůžeme. Jistě ale víme, že do dalšího vzdělávání od nás odcházejí zralé osobnosti, které komunikují s dospělými kultivovaně, s respektem, ale i s vědomím vlastní hodnoty. Naši absolventi si umí říct o radu, zeptají se, když něčemu nerozumí. Navíc jsou zvyklí pracovat samostatně, svou práci si plánovat, vypracovat ji a vyhodnotit, do jaké míry se jim podařila splnit jak práce samotná, tak i plán. Jsou zvyklí pracovat s chybou a díky ní se učit novým věcem.

Co může taková střední škola s montessori prvky nabídnout? Funguje podobně jako gymnázium?

Děti ve věku od 12 do 18 let se v montessori systému nazývají Děti země. Hlavní myšlenka spočívá v tom, aby tito studenti rozvíjeli celou svou osobnost, zažívali co nejvíc zkušeností v praktickém životě, aby byli propojeni s přírodou a společností – stali se jejími platnými členy. Cílem je poskytnout studentům prostor, kde se mohou bezpečně učit, jak funguje společnost, kde je možné vědomosti přirozeně propojovat s praxí a okolním světem. Vlastní zodpovědnost rozvíjejí i tím, že se podílejí na organizaci a chodu školy, mnohé oblasti řídí do jisté míry samostatně nebo si vedou vlastní podnikání. Z hlediska zaměření je naším cílem otevřít obor, který bude poskytovat co nejširší možnosti uplatnění.

V montessori vzdělávání žák svému učiteli-průvodci tyká a oslovuje ho křestním jménem. Má pak takový průvodce u dítěte autoritu?

To činí velké potíže nově přistupujícím dětem. Zpočátku se nás stydí oslovovat křestním jménem a mají tendenci nám vykat, ale časem to překonají. Když se jich potom ptám, jak se v tom cítí, odpoví mi, že najednou odpadl strach přijít se zeptat. Nebojí se říct si o radu a vnímají podporu. Jsem přesvědčená, že autorita nemá nic společného s tykáním nebo vykáním.

Jde ale montessori vzdělání brát jako plnohodnotnou alternativu toho běžného, na které je společnost zvyklá?

Nakolik je společnost v Česku připravená, si vůbec netroufám soudit. Možná je to mou sociální bublinou, ale vnímám, že se věci mění. I v důsledku uplynulého roku si všímám velkého zájmu o inovativní vzdělávání a rozličné přístupy. Rodiče během pandemie nahlédli do škol a komunikace s učiteli a najednou mají sami touhu věci měnit.

Myslím si, že pro českou společnost už montessori není taková novinka, přestože se často setkáváme s předsudky. Ty pramení zejména z neznalosti. U nás jsou dveře otevřené a všechny zveme, aby se přišli podívat. Jsme lidi z masa a kostí a máme úplně stejné děti, jako jsou ve státních školách. Jen o věcech hodně přemýšlíme a vyhodnocujeme je. Teď si tedy všímám, že se to děje i na ostatních školách, a mám z toho radost. Tendence inovovat školy tady je. Začíná se mluvit o tom, jak se děti ve škole cítí a jak to ovlivňuje jejich výsledky. To mi přijde skvělé.

Je to generační obměnou ve školství?

Tak napůl. Skvělým učitelem i průvodcem dětí může být i starší ročník. Stejně jako čerstvý absolvent vysoké školy nemusí být nutně aktivní učitel.

Školné nejsou nutně finance

Zmínila jste, že se setkáváte s předsudky. Jaké jsou nejčastější?

Že si děti dělají, co chtějí. Mají u nás právo volby v procesu vzdělávání, to ale neznamená, že si dělají, co chtějí. Montessori systém je založený na velké zodpovědnosti. Ve chvíli, kdy respektuji dohodnutá pravidla a dokážu být zodpovědná, můžu se rozhodovat.

Je to volba z předem daného výběru. Třeba úplně nejmenší děti mají okruh pomůcek, ze kterých si vyberou. Není to tak, že by nedělaly nic. Nebo se mohou rozhodnout, kdy danou práci vykonají. Součástí dne je podíl samostatné práce. Děti mají zadání a z toho si vyberou, čemu se chtějí věnovat. Ale mají závazek, že ji dokončí a předají průvodci. Nohy na stůl si rozhodně nedají. Uvědomují si důležitost vlastní práce.

Tenhle předsudek se nám často daří bořit hned při první návštěvě. Někdo přijede a diví se tomu tichu. Jestli jsou děti vůbec ve škole. Jsou, třeba máme zrovna i přestávku. Jen jsou zvyklé se respektovat. Vědí, že když někdo na něčem pracuje, nesmí se třeba křičet, aby se ostatní mohli soustředit.

Jak je to s financováním? Alternativní výuka bývá v Česku zpoplatněná.

Financování školství je obecně dost široké téma. Jak moc si vážíme věcí, které jsou zadarmo? Nicméně naše škola je soukromá a rodiče se na jejím chodu podílí formou školného. To vnímáme jako spolupráci a podporu. Školné ale nutně nemusí být jenom ve finanční podobě. Pro nás je zásadní, aby rodina byla v souladu s naší filozofií. Školné může být, třeba částečně, například formou péče o zahradu. Nemusíme to nutně přepočítávat na finance. Každá rodina může něčím přispět. Finance převládají, ale když je to pro rodinu náročnější, jsme ochotni přistoupit na spolupráci jinou formou.

Takže výše školného není pevně daná?

Máme standardní výší školného. Pokud je třeba jiná cesta, individuálně se na ní domluvíme. Důležitý je pro nás hlavně přístup rodiny a skutečný zájem vzdělávat dítě touto cestou.

Jak se vůbec stavíte k označení ‚alternativní‘? Nevadí vám?

Moc ho nepoužíváme. Vnímám, že v českém kontextu má trochu pejorativní nádech. Radši používáme třeba inovativní vzdělávání. I když to teda není úplně pravda, protože ten systém existuje více než 100 let a je založený na principech platných od vývoje lidstva.

Máte tradiční předměty a tradiční rozvrh hodin? Tedy například první hodina matematika, druhá angličtina?

Den je rozdělený do tří bloků. Každý blok znamená pro děti jednu ucelenější oblast. Třeba máme blok příroda, který ve školské terminologii znamená fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Snažíme se učit v celku, protože někdy třeba nejde učit fyzika bez chemie.

V montessori školách se neznámkuje tradičním 1–5, ale slovně. Měli rodiče vašich dětí problém pochopit, jak si vlastně jejich dítě v daném předmětu vede?

Měli tendenci ptát se na známku. Hlavně nové rodiny, které už předtím měly děti v tradiční základní škole. Slovní hodnocení má několik rozdílných úloh. Dítě by mělo mít jasnou představu o tom, jak si stojí a kde se může zlepšit. K tomu je vedeme i formou sebehodnocení. S rodiči se setkáváme v průběhu roku na takzvaných triádách, kde děti prezentují svoje úspěchy i věci, kde vnímají mezery. Takže rodiče v průběhu školního roku slyší přímo od dětí, jak vnímají samy sebe.

Průvodce do toho vstupuje a s rodiči vede dialog. Přece jen rodiče jsou pořád ti, kteří svoje děti znají nejlépe. V prvním trojročí hodnocení pro děti zatím není tolik důležité. Ve druhém už přemýšlí, jak si stojí. Ale nejsilnější je to u třetího trojročí i s ohledem na přijímačky na střední školy.

Jak to působí na samotné děti, stresují se méně?

Aktuálně máme zkušenost, kdy k nám přestoupily žákyně z osmého ročníku. S vysvědčením odcházely se slzami v očích, protože konečně věděly, za co to mají. Ač to hodnocení odpovídalo nižší známce, jim to nevadilo, protože věděly, kde mají silné stránky a co vylepšit.

České školství? Jsem optimistka

Některé střední školy v přijímacích zkouškách zohledňují průměry na vysvědčení. Jak v tomhle ohledu funguje montessori?

Pro nás není obtížné to převést. Je to dané i legislativně. Máme systém hodnocení, kdy každé slovní hodnocení odpovídá určitému klasifikačnímu stupni. My v rámci klasifikačního stupně uvažujeme, ale jen v závěrečném hodnocení.

Jak vlastně hodnotíte stav českého školství?

Myslím, že jsme se toho nejenom během pandemie dost naučili. Už delší dobu vnímám tendence vracet se blíž Janu Amosi Komenskému a jeho myšlenkám. To mě naplňuje radostí. Jsem optimista, vnímám, že každý učitel i průvodce má možnost šířit pozitivní přístup ke vzdělávání, aby škola byla plná radosti ze vzdělávání místo strachu.

Jak jste zvládli online výuku? Montessori principy využívají hodně pomůcek.

Jsme malá škola, takže jsme byli schopni pomůcky vypůjčit. Případně si je děti mohly vyrobit doma i samy. Chtěli jsme se z té situace vytěžit maximum. Starší děti jsme se snažili vést k principům samostatnosti a zodpovědnosti. Za svůj vyučovací proces byly do určité míry zodpovědné samy. Průvodci jim dávali podporu v tom, jak si práci naplánovat, a potom spolu zhodnotili, jak se jim podařilo dosáhnout cílů, které si společně určili.

Další z principů je péče o prostředí. Když byly děti doma, snažili jsme se vyvážit množství hodin před obrazovkou a množství času stráveného nad samostatnou prací. A taky jsme chtěli, aby se vědomě podílely na tom, jak to vypadá u nich doma. Takže nás zajímalo, do jaké míry se účastní různých domácích prací. I dospělý člověk si nemůže dovolit jenom se učit. Musí si nakoupit, uvařit a uklidit si.

Zmínila jste, že pandemie zvýšila počet zájemců o montessori vzdělávání…

Rodiče za námi chodili s tím, že viděli výuku u svých dětí ve škole, a chtěli to jinak. Skloňovaná byla hlavně komunikace. Představovali si hlavně jiný způsob komunikace mezi žáky, školou a rodiči.

Jeden z problémů současného školství je třeba absence mediální a finanční gramotnosti nebo nedostatek prostoru pro výuku moderních dějin. Jak tyto problémy řešíte vy?

Součástí práce v jednotlivých trojročích je vedení svého vlastního projektu. Záleží to na schopnostech dětí, do jaké míry jsou ještě provázeny s průvodcem. Třeba děti ve třetím trojročí, ty nejstarší, u nás vedou bufet. Se vším, co k tomu patří. Plánují, pracují s rozpočtem, nakupují potraviny a tak dále. Zároveň pracují s pojmy jako zisk a investice. Rozhodují o tom, jestli si do kuchyně pořídí další spotřebič, který jim usnadní práci. To je taková finanční gramotnost v praxi.

A co moderní dějiny?

Interpretace moderních dějin je často zatížená osobností učitele. U nás děti v průběhu trojročí projdou celé dějiny lidstva od pravěku až po současnost. V tom velmi dobře vidí, jak se lidstvo vyvíjelo a co to ovlivnilo. V moderních dějinách se snažíme informace předkládat tak, aby si děti mohly tvořit vlastní názor, uměly argumentovat a přemýšlet nad souvislostmi v kontextu událostí ve světě. U moderních dějin není nic černobílé a ty věci se děly na základě jiných události. Je skvělé sledovat, jak nad tím dospívající uvažují a zohledňují principy morálky.