Notes: Jak naše vláda hodila puk do kaktusů, Haščákova manželka dupe po historii a v Německu hrozí protržení přehrad

Co si přečíst dnes i o víkendu, do čeho se zaposlouchat a nad čím se zamyslet, v Notesu shrnuje Petra Procházková.

Ach ty manželky! Tato je pana Haščáka z Penty a usmyslela si, že zbourá historickou vilu pod pražským Strahovem. Vila je to krásná a impozantní, já bych si ji namístě paní Haščákové určitě nechala spíš zrekonstruovat, když by bylo libo, tak třeba ve stylu podnikatelského baroka, ale bytovku bych tam asi nestavěla. Jenže Valéria Haščáková, choť muže, který je na Slovensku obviněn z korupce a praní špinavých peněz, má svůj vkus a proti němu žádný dišputát. Podrobně to, co zbourání vily bude pro estetiku Prahy znamenat a kdo je za to zodpovědný, popisují Lukáš Prchal a Eliška Hradilková Bártová.

Tak prý nám už nebudou hradit testy na koronavirus, vašnosto. Podrobnosti si přečtěte v článku Petra Koubského s rázným titulkem: „Ukončit proplácení preventivních testů je mimořádně špatný nápad.“

Asi je. Protože kolega Koubský je mimořádně zdrženlivý a uvážlivý, co se týče výrazů, jež veřejně používá. Takže pokud ho sdělení ministra zdravotnictví Vojtěcha, že od září nebudou zdravotní pojišťovny proplácet lidem testy na covid-19, donutilo napsat komentář, měl pan ministr zdravotnictví Vojtěch nejen špatný nápad, ale bude to mít za následek možná i velký průšvih.

Nejvíce ze všeho mne asi přesvědčil tvrzením, že naše vláda už zase bruslí tam, kde je puk teď, a ne tam, kde bude za chvíli. Podle Koubského v kaktusech. A s ním i my všichni.

Aby nám vůbec ještě někde nějaké kaktusy vypučely, vymyslela Evropa nový klimatický plán. Píše o něm Michal Tomeš a ptá se, co přinese. Každopádně prý Evropu čeká boj s energetickou chudobou i konec výroby nejlevnějších aut. Už se těším na ta elektroauta za pár kaček, nebo alespoň elektrokoloběžky. Sice to bude všechno stát obrovské peníze, ale kolega Tomeš píše, že EU bude muset připravit robustní program podpory.

A že je asi nutné něco rychle dělat, nám připomínají rozmary přírody, která je z lidí už nějaká celá tumpachová.

Jen jsme se u nás trochu otřepali z moravského tornáda, sousedy smetla povodeň. V Německu mají už přes sto obětí, které má na svědomí tlaková níže Bernd, doprovázená obrovským množstvím srážek. Podle některých německých politiků jsou důsledkem klimatických změn.

Jsou to záplavy „historických rozměrů“, píše Pavel Polák. Stovky lidí se ještě pohřešují, takže kalamita rozhodně neskončila. Přehrady jsou nacpané k prasknutí a hrozí jejich protržení. Německé ministerstvo obrany vyhlásilo mimořádný stav. Jako jakékoliv neštěstí u souseda je to tak trochu i naše neštěstí.

A ještě jednou Pavel Polák: Angela Merkelová byla zrovna v Americe, když se na Německo snesly prudké deště. A podle Pavla Poláka to byla návštěva úspěšná. Ostatně, byla prvním evropským státníkem, kterého americký prezident Joe Biden přijal v Bílém domě od své lednové inaugurace. „Friends again!“ píše kolega Polák ve svém pravidelném vhledu do německé reality Ausgerechnet Německo. „Pro Angelu Merkelovou je to hezká tečka její zahraniční diplomacie. Věci se mají opět tak, jak ona chce.“

Dobré zprávy nepřicházejí ani z Jižní Afriky. Lidem se tam nezdá, že by měli přijít o prezidenta, který čelí řadě obvinění z korupce a ve vězení je proto, že pohrdal soudem. Sepsala to pro nás Kristina Bohmerová v článku Davy v Jižní Africe rabují obchody, vykradly i krevní banku. Zkrátka i lumpové mívají své fanatické příznivce, vlastně, oni především. Že pan Zuma rozkrádal stát, je asi inspirovalo, protože teď oni rozkrádají obchodní centra. Některé věci jsou sakra inspirativní.

Že nemáme bezmezně věřit nikomu, je mi jasné. Ani ekonomům, potvrzuje harvardský ekonom Dani Rodrik. Z rozhovoru Když všichni ekonomové říkají totéž, je načase utéct, který s ním udělala Dominika Píhová, se dozvíme, že jsme to s tou globalizací trochu přehnali a bylo by fajn se zase tak trochu vrátit k nám domů do Prahy, do Podolí, do lékárny.. a dál už to není důležité. Důležité naopak je, že se blíží katastrofa, „ke které jednou dojde“, ujišťuje nás ekonom. Chcete-li vědět, zda je Rodrik liška, nebo ježek, přečtěte si článek, na který potřebujete trochu klidu i odvahy, do konce. Prozradím jen, že lišek přibývá.

A také to, že kdyby k nadcházejícím volbám šli jen mladší třiceti let, získali by Piráti a Starostové i koalice Spolu… výsledek je třeba si už nastudovat v článku Kirilla Ščeblykina a Karolíny Klinkové „K volbám chodí, ale v politickou změnu nevěří. Prvovoličům strany neumějí nic nabídnou“. No jen aby nabídly něco alespoň vícevoličům.

A jedna hodně špatná zpráva na konec – mladí nečtou noviny a na mobilech se spokojí jen s několika úvodními slovy. Snad nejsme profesí odsouzenou k zapomnění, stejně jako se to stalo platnéřům nebo sazečům.

Na východ od Užhorodu:

Stať z pera prezidenta Vladimira Putina, o které jsme psali zde, je rozhodnutím ministra obrany Ruska Šojgua povinnou součástí politické přípravy příslušníků ruských ozbrojených sil. Nelituju ruské vojáky. Mají to určitě kratší než Leninovy spisy, které jsem musela nastudovat kdysi já.

Ani tentokrát nedám zapomenout na vězněnou Marii Kalesnikavovou. Pravda, že by měl její advokát úspěch, když se snažil zvrátit rozhodnutí o prodloužení vazby, nikdo moc nedoufal. Ale zkusili to. Dnes ji soud ponechal ve vězení, ve kterém dlí už od 8. září loňského roku.

Kalesnikavová ale rozhodně, na rozdíl od některých původně zuřivých odpůrců režimu, boj s Lukašenkem nevzdává. V posledním dopise z cely prohlašuje: „Už jsme zvítězili. Hlavně nad vlastní lhostejností.“