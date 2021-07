Notes: Odmítáte očkování? V Rusku by vás mohli propustit. A premiér Babiš řekne pravdu

Chystáte se v nejbližší době stavět dům? Pravděpodobně budete mít množství otázek na změny spojené s novým stavebním zákonem. Poslanci přehlasovali Senát a zákon po několika letech směřuje k platnosti. Opozice nesouhlasí a obává se přílišné centralizace, zákon však dnes podepsal prezident Miloš Zeman.

Proč byl nový zákon potřeba? Co se změní při stavbě domu? Co zákon znamená pro developery a jak se na něj dívají obce? Proč zákon vadí ochráncům přírody, ekologům i opozici? A zlevní tím snad nemovitosti? Na tyto a další otázky odpovídají Michal Tomeš a Adéla Skoupá. Upozorňují také, že na podobu zákona měla nezvykle významný vliv Asociace developerů: Tak důležitý zákon doposud podobným způsobem nikdy nevznikal.

Novému stavebnímu zákonu, který podporují vláda a developeři, jinak prakticky nikdo, se věnuje i dnešní Studio N. Jan Moláček o tématu mluví s Michalem Tomešem a s Lukášem Prchalem rozebírá minulost nového státního zástupce Igora Stříže, který za komunismu žádal tresty pro odpírače vojenské služby.

Pro prvního místopředsedu ODS Zbyňka Stanjuru je představa další čtyřleté vlády Andreje Babiše hororem. Nezaznamenali jste Stanjurův úterní rozhovor s Janem Moláčkem v předvolebním speciálu Studia N? Nabízíme zkrácený přepis podcastu, v němž Stanjura ubezpečuje, že ODS po volbách s hnutím ANO nepůjde a že strana Piráty „zvládne“.

Všechny politické strany se horečně chystají na říjnové volby, sociální demokraty však opustila jedna z jejích nejvýraznějších postav posledních let a kandidovat za ně v podzimních volbách bude „skoro každý, kdo zbyl“.

Mezi mohykány už nepatří expremiér Bohuslav Sobotka, který opustil ČSSD po 32 letech v tichosti bez jakéhokoliv veřejného komentáře. Není tedy zřejmé, zda ho k odchodu vedlo současné směřování strany pod předsedou Janem Hamáčkem, nebo hůl prezidenta Miloše Zemana. Hůl nad stranou ovšem láme nyní i Sobotka a podle politologa Lukáše Jelínka je to další ukázka postupného oslabování strany.

Bývalý předseda vlády Sobotka byl vedle Václava Klause a Miloše Zemana jediným z porevolučních politiků, kterému se podařilo udržet vládu u moci po celé volební období, připomíná Jan Tvrdoň.

Hnutí SPD sice dnes pompézně představilo lídry krajských kandidátek, ale neodtajnilo, kdo bude usilovat o přízeň voličů na dalších pozicích. A nevědí to ani Okamurovi poslanci: „Vědí to jen Bůh a Radim Fiala,“ dozvíte se z textu Barbory Janákové. Není zřejmé, zda pardubický poslanec Jiří Kohoutek za Boha považuje právě Okamuru.

Okamurovo nacionalistické hnutí dnes také představilo svou novou hymnu a postaralo se o pravidelnou dávku politického bizáru. Nazpíval ji zpěvák Petr Kolář a začíná slovy „Ať je co nejmíň zrad a ztrát“. Olivie Žižková a její chorál „Já volím SPD“ už patrně netáhnou. Kolářovu živě přenášenou show nepřebil ani fakt, že ve Zlínském kraji bude jedničkou kandidátky Vladimír Zlínský, lékař specializace ó er el.

Petr Koubský píše o nelegální, ale nepostradatelné vědecké knihovně Sci-Hub, jíž hrozí zánik. Proč? Představte si knihovnu, která obsahuje skoro všechny vědecké články, jež byly kdy publikovány. Nejnovější, sto let staré, biologii, fyziku, sociologii, cokoli. Můžete si je odtamtud zadarmo stáhnout, žádné přihlašování, předplatné nebo členství.

Existence této databáze je ale v rozporu se zákonem. Převáží ve složitém sporu právní řád a profit vydavatelů, nebo demokratizace vědy, z níž může profitovat lidstvo? Podle zakladatelky Sci-Hubu, hacktivistky Alexandry Elbakjanové, má věda patřit vědcům, nikoli ziskuchtivým vydavatelům. Nad mimořádně monstrózní krádeží dat však možná spadne klec.

A o přerušovaném půstu píše náš slovenský kolega Tomáš Čorej. Není to žádná magie, nejedná se o zázrak, ale funguje. Někomu může pomoci zhubnout, domnívá se lékař a fyziolog Boris Bajer.

Na zahraniční scéně budí opatrnou pozornost sílící afghánské hnutí Tálibán. Po stažení západních vojsk tálibové tvrdí, že kontrolují 85 procent afghánského území. Rusové proto evakuují své diplomaty a středoasijské republiky opevňují jižní hranice. Američané dokázali nemožné – Afghánce poslali smočit se do řeky, do které už párkrát vstoupili, píše znalkyně východního prostoru Petra Procházková.

Z odchodu Američanů z další blízkovýchodní (chcete-li, jihoasijské) země mají radost v Íránu, jednotlivé mocichtivé frakce však perským špičkám patrně způsobují nepříjemný bolehlav. Vypuzení západních vojáků sice bylo jedním z cílů íránské zahraniční politiky, jenže jejich místo kromě Tálibánu mohou zaplnit třeba Al-Káida a Islámský stát. Odchod USA a NATO tak pro Írán může být Pyrrhovým vítězstvím, vysvětluje Břetislav Tureček.

A výpravu na východ s Petrou Procházkovou doporučím ještě jednou: Rusko totiž dává svým sportovcům pokyny, jak být na Olympiádě správně politicky korektní nebo jak komentovat hnutí Black Lives Matter. Ideální odpověď? No comment. Rusové navíc budou na letošních olympijských hrách v Tokiu soutěžit pod neutrální vlajkou, a když vyhrají a nebudou diskvalifikováni za doping, zazní namísto ruské hymny Čajkovskij. Původně to měla být Kaťuša.

Fascinující zvířecí putování přiblížila Magdalena Slezáková. Ve Velké čínské sloní odysee popisuje jev zvaný lidsko-sloní konflikt na příkladu stokilometrové pouti sloní rodiny jihočínským Jün-nanem. Sloní odysea vzbuzuje množství otázek: Co čeká zbylých třináct poutníků? A všechny ostatní, jimž lidé pohlcují domov, ačkoli Čína slony chrání a díky tomu jich přibývá? Proč sloni likvidují elektrické ploty a pustoší pole? A mohou někdy žít s lidmi v míru? Odpovědi i poutavé (audio)vizuální materiály najdete zde.

Středoamerické dění osvětluje spolupracovník redakce z Latinské Ameriky Tomáš Nídr v textu o „soudružce Rosario“. O kom je řeč? O výstřední manželce nikaragujského prezidenta Daniela Ortegy, který se potýká se zdravotními obtížemi. Rosario Murillová se jako první dáma i viceprezidentka hbitě chopila diktátorské role za chřadnoucího manžela a jen během června nechala pozatýkat všechny významné představitele opozice. Jako by už o budoucí hlavě státu Nikaragua bylo jasno, protože zatčeno bylo i šest kandidátů do listopadových prezidentských voleb. Skutečně mimořádná pracovní morálka i efektivita.

Bývalá ruská novinářka žijící od roku 2004 v Česku, nyní zaměstnaná v turismu, se v komentáři zamýšlí nad novým nepřítelem Ruska. Po Ukrajině tuto ctěnou roli podle ní přebírá Česká republika, jako záminka posloužilo rozhodnutí Prahy 6 o přesunutí pomníku sovětského maršála Koněva do Muzea paměti XX. století.

Až dosud ruská propaganda vykreslovala jako největšího nepřítele země Ukrajince. Rusy to už ale začalo unavovat, bylo třeba najít nepřítele nového. „Ukropové“ byli nahrazeni „švejky“, píše Jelena Sorokina.

A politickou scénu zemí visegrádské čtyřky komentuje Novinářskou cenou nedávno oceněný Jiří Pehe. Poukazuje na podobný vývoj ve visegrádských zemích: „Politickou scénu ovládli populističtí autokraté, kteří si vybudovali pevné voličské jádro zejména ze starších postkomunistických voličů a začali si upevňovat moc.“ Opozice tam ale začíná chápat, že teď už nejde o nějaké ideologické nuance, ale o samotné přežití demokracie, domnívá se Pehe.

Jindřicha Andrše jsem zažil ještě jako entuziastického studenta pražské FAMU. O pár let později je z něj oceňovaný režisér, jehož mimořádný počin Nová Šichta sbírá cenu za cenou. Přerod horníka Tomáše Hisema, který opustil uvadající profesi a stal se ajťákem, dva roky Andrš dokumentoval. Jeho bakalářský absolventský film je nyní v kinech, což nemohlo uniknout pozornosti Vojtěcha Ryndy.

Zprávy i zajímavosti, které by vás neměly minout

Nevypočitatelné počasí krutě postihlo západ Německa. Záběry z dronu až příliš nápadně připomínají následky tornáda, které se koncem června prohnalo jižní Moravou. Záplavy v Německu mají nejméně 49 obětí, další lidé se pohřešují. Dění u našich západních sousedů jsme sledovali minutu po minutě.

Silné přívalové deště si vyžádaly čtyři životy i v Belgii, na východním Slovensku způsobily lokální povodně a v Česku hasiči evakuovali v souvislosti s bouřkami dva dětské tábory.

Zemřel investigativní novinář Peter de Vries, bylo mu 64 let. Před týdnem na něj za bílého dne v Amsterdamu útočník pětkrát vystřelil. Nejznámější nizozemský novinář, desítky let se specializující na investigaci velkých kriminálních kauz, utrpěným zraněním dnes podlehl. Nejen nizozemská mediální komunita je z atentátu zdrcena, protože živě připomíná vraždu slovenského kolegy Jána Kuciaka.

A aktuální slovenské dění se dotkne i českých cestujících: Slovensko bude nadále vyžadovat karanténu od neočkovaných proti covidu. Výjimku z izolace nově už nebudou mít lidé, kteří dostali pouze první dávku vakcíny.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přijede v pondělí do Prahy, aby české vládě předala schválený Národní plán obnovy po pandemii koronaviru zhruba za 180 miliard korun.

A Evropská komise ještě jednou: s Polskem a Maďarskem kvůli diskriminaci LGBTQ lidí zahájila přestupkové řízení. Pokud nepodniknou kroky k nápravě, Komise na ně podá žalobu. Detaily minulý týden rozebrala Markéta Boubínová.

„Best“ in covid je v Asii nově Indonésie, nechtěné žezlo převzala po Indii. Země hlásí téměř šedesát tisíc nových případů za den, což je nejvíc od začátku pandemie. A nejvíce případů od začátku pandemie zaznamenává nejen Vietnam, ale i Jižní Korea.

Odbory pilotů na moskevském letišti Šeremetěvo žádají premiéra Michaila Mišustina, aby urychlil dovoz zahraničních vakcín. Ruské totiž řada zemí neuznává, a piloti tak musejí neustále podstupovat testy. Nabízí se jízlivá poznámka, jestli Rusko náhodou nemělo už loni zvážit registraci vakcíny u EMA (pro EU) i v jiných zemích, aby podobným komplikacím předešlo, pokud je Sputnik skutečně tak kvalitní vakcínou.

A ruská očkovací kampaň podruhé: pokud nechcete očkování, můžete přijít o práci. Ruská vládní agentura pro zaměstnanost totiž rozhodla, že někteří zaměstnavatelé mohou propustit zaměstnance, kteří vakcínu odmítnou. U nás iPhone a conversky, v Rusku rovnou vyhazov.

Zatímco covidová čísla po světě stoupají, čeští poslanci se dnes několik hodin přeli, zda zřídit sněmovní komisi k vyšetření chyb při řízení pandemie. Z odmítavého postoje hnutí ANO a komunistů lze usuzovat, že přes třicet tisíc obětí v desetimilionové zemi není selháním státu, které by se mělo vyšetřovat.

Těžko říct, zda s tím nějak souvisí dnešní prohlášení premiéra Andreje Babiše, že zítra řekne pravdu. Když má nutnost to takhle okázale oznamovat den předem, člověk aby skoro přemýšlel, co tedy říkal za uplynulých osm let ve vládě.

A koalice Spolu navíc přišla s přelomovým požadavkem: chce od vlády znát plán pro zářijový návrat žáků do škol, pro doočkování seniorů a možné přeočkování. Po téměř rok a půl trvající pandemii bychom si od této vlády nějaký plán přáli všichni.

Ukončené očkování proti covidu mají v Česku k dnešku více než čtyři miliony lidí, alespoň první dávku vakcíny dostalo 60 procent obyvatel starších 18 let. Pokud máte, stejně jako já, krátce po druhé aplikaci čipu vakcíny, přeji co nejméně bouřlivou imunitní reakci.

A jestli jste měli cestou do práce v Praze zpoždění, na vině může být výluka tramvají. Ty nebudou jezdit v okolí Národní třídy a na Vinohradech až do konce srpna. A od čtvrtka do soboty nepojedou tramvaje ani na pražském náměstí Republiky, nemůže za to však výluka, nýbrž natáčení filmu The Gray Man.

Gól českého fotbalového reprezentanta Patrika Schicka proti Skotsku byl včera vyhlášen brankou Eura. Alespoň malá náplast na to, že Češi ve čtvrtfinále neprošli přes Dánsko a Schick, navzdory shodnému počtu vstřelených gólů s Cristianem Ronaldem, na nejlepšího střelce turnaje nedosáhl.

A od nové sezony se zvýší povolený počet diváků na fotbalových stadionech. Systém se v tom nehledá snadno: všude bude moci být pět tisíc příznivců, ale někde i více. A třeba na zápasy mistrovské Slavie může do Edenu přijít téměř deset tisíc fanoušků.

Co najdete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Kontext N:

Přeji hezký večer a inspirativní čtení.