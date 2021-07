Co přinese klimatický plán: Evropu čeká boj s energetickou chudobou i konec výroby nejlevnějších aut

Unijní strategie Fit for 55 je zatím nejambicióznějším klimatickým plánem, se kterým kdy přišlo některé z mezinárodních společenství. Za cíl si klade snížit emise v různých aspektech života Evropanů. Prakticky to znamená vyšší náklady nejen pro firmy, ale i běžné obyvatele. EU pro ně proto musí připravit robustní program podpory.

Nutné investice do technologií, ale také zdražení dopravy a běžného zboží. To je jeden z očekávaných dopadů strategie Fit for 55, kterou ve středu představili zástupci Evropské komise. Starému kontinentu má strategie pomoci na cestě k uhlíkové neutralitě, na čemž má Evropa v dlouhodobém výhledu vydělat. Brusel očekává, že do roku 2030 klesnou emise z nových automobilů o 55 procent, od roku 2035 se pak auta se spalovacími motory nebudou prodávat vůbec.

Místopředseda Evropské komise a propagátor strategie Frans Timmermans přitom sám připustil, že