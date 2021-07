Kardinál má radost, že se o něco snažím, říká lídr SPD v Praze a Dukův blízký spolupracovník

Kdo vám nabídnul kandidaturu za SPD?

Vzniklo to z debat mezi pražskou SPD a poslaneckým klubem SPD.

A kdo oslovil přímo vás?

Nefunguje to tak, že by vás přímo někdo oslovil. Zvažoval se vhodný lídr, byla nějaká představa, jak by měl vypadat – že by se měl zabývat spíše mediálním, kulturním portfoliem a podobně. Pravděpodobně v rámci brainstormingu na členské základně, na klubu, na předsednictvu strany padlo několik jmen a nápadů.

Nakonec se to vyprofilovalo tak, že jsme se domluvili na mně. Předsednictvo usoudilo, že bych mohl být zajímavá varianta pro Prahu, doplnit současný tým – pana Kobzu, pana Čížka, pana Nováka, paní Zumrovou.

Odkdy jste na tom s SPD spolupracoval?

To je otázka několika týdnů. Rozhodně to není rok plánovaná záležitost. Řekněme třeba od června. Nevím, kdy o tom začali v SPD hovořit. Mám pocit, že na jaře byly první nápady v rámci pražské základy SPD a já jsem byl zvažovaný někdy v průběhu června.

Ptám se i proto, že jste stále členem Rady Českého rozhlasu, a zda tedy vazby na SPD neovlivnily vaše působení v Radě.

To nemusíte mít obavy, protože