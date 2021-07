Je to nástroj nátlaku, aby se lidé začali chovat slušně, říká Fiala ke snížení dávek chudým

„Něco tu chybělo, tak jsme to přinesli,“ říká předseda ODS Petr Fiala k novele zákona „třikrát a dost“, která lidi v nouzi může připravit o finanční podporu. Lídr koalice Spolu v rozhovoru vysvětluje, proč se jeho strana zaměřila právě na chudé, co považuje za spravedlivou sociální politiku a jak dnes pozoruje kdysi ideově blízkého politika Viktora Orbána a dění v Maďarsku.

Poslanci v pátek 9. července schválili novelu zákona, podle níž by chudí lidé mohli přijít o část dávek. Úřady by jim podporu snížily v případě, že opakovaně nezaplatí pokutu za spáchání vybraných přestupků. Co si od té novely slibujete?

Jde o strašně důležitý princip, sociální pomoc se stává spravedlivou. Opatření má zároveň i motivační a preventivní funkci. Jsem moc rád, že to prošlo a že to nakonec mělo i velmi širokou podporu v Poslanecké sněmovně.

Jednak pomůžeme řešit problémy lidí, kteří jsou v sociální tísni a nouzi. Pomůžeme těm, kteří dávky pobírají a chovají se dobře, snaží se plnit všechny povinnosti, které jim ukládá stát, a cítí se špatně a demotivovaně, když vedle mají souseda, který na všechno kašle, opakovaně se dopouští přestupků a dostává od státu pořád to stejné. Takhle se bude muset soused víc snažit.

Zadruhé, a to je velmi důležité, pokud se lidé mají dostat ze sociální nouze a pokud jejich děti mají mít vůbec šanci, aby se z toho někdy dostaly, musí chodit do školy. Tímto tlačíme na rodiče, aby je do školy posílali. To je jeden z velkých problémů, kdy rodiče neplní ani základní zákonnou povinnost. Po všech stránkách to má pozitivní sociální rozměr, je to spravedlivé, je tam důležitý princip individuální odpovědnosti za svůj život. Je dobře, že to prošlo, a mám z toho radost.

Řekl jste, že sociální pomoc se stává spravedlivou. Čili aktuálně je nastavená nespravedlivě?

Je určitě demotivující, když lidé, kteří se vysmívají státu a jeho institucím, pobírají dávky, ale nerespektují prakticky nic. Tady je cesta, jak jim ukázat, že takto ne, že se musí také snažit. Aspoň dodržujte pravidla, když už vás ostatní podporují. To je spravedlivé, správné a motivační. A je to vysoce sociální.

Na jakých datech nebo číslech se vaše novela zakládá? Kolika lidí se to dotkne?

To budou vědět odborníci na sociální práci, kteří se na tom podíleli. Lidé z regionů se sociálními problémy často poukazovali na to, že jsou bez nástrojů, bezbranní a že je hrozně těžké si s tou situací poradit. Nemají nástroje, jak lidi trošku přitlačit k tomu, aby