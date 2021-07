Chyby Jana Prušinovského by byly o řád lepší, kdyby místo ukřivděného násilníka daly prostor traumatizované oběti

Jan Prušinovský patří jistě mezi nejtalentovanější a nejvýraznější české filmaře – jeho poslední celovečerní film Kobry a Užovky mu vynesl řadu Českých lvů, jeho seriál Most! se stal národním fenoménem, s jakým už se dnes příliš často nesetkáváme. Svou energii nyní vkládá do příprav náročné Grand Prix vznikající napříč Evropou, mezitím se ale do kin konečně dostává snímek Chyby, který kvůli koronavirové pauze ležel už nějakou dobu hotový „u ledu“. Romantické drama stvrzuje schopnosti, ale i nešvary Prušinovského rukopisu.