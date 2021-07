O očkování dětí má zatím zájem jen malá část rodičů. Pediatři doporučují jít, vakcinologové vyčkávají

Mají rodiče nechat své děti starší 12 let očkovat proti covidu-19 ještě během prázdnin? Odborníci nemají jednotnou odpověď, většina oslovených lékařů vakcínu dětem nicméně doporučuje. Česká vakcinologická společnost ale zatím nevydala oficiální stanovisko a Světová zdravotnická organizace vyzývá státy, aby raději přenechaly vakcíny rozvojovým zemím, kde na covid-19 umírají lidé z nejzranitelnějších skupin.

Rodiče, kteří by rádi měli své děti starší 12 let plně naočkované před začátkem školního roku, mají už skoro nejvyšší čas. K vakcíně mohou své potomky registrovat už od začátku července, zatím však projevilo zájem jen kolem 15 procent z nich. Celkem se podle dat ÚZIS dosud zaregistrovalo nebo už dostalo vakcínu 70 320 lidí ve věku 12–15 let.

„To je hodně málo. Podle mě to není jen proto, že jsou prázdniny, ale také tím, že hodně rodičů stále neví, zda dát své děti očkovat. Bohužel tu chybí vysvětlující kampaň, která by cílila právě na rodiče dětí z této věkové skupiny,“ říká dětská lékařka Daniela Verdánová z Jindřichova Hradce, která je zároveň členkou vedení odborné pediatrické společnosti.

„Denně nám volá řada rodičů, kteří se s námi chtějí o vakcíně proti covidu-19 poradit. Jako odborná společnost jednoznačně očkování dětí starších dvanácti let doporučujeme,“ dodává lékařka.

„Dětské kolektivy mohou být rizikem pro šíření choroby a její případné přenesení do rodin, proto považujeme očkování dětí proti onemocnění covid-19 za důležité. U plně naočkovaných dětí předpokládáme, že by