Jak se nezabít na jezu. Vyhněte se adrenalinu, nestojí to za to, radí záchranář

S letní sezonou zamířili Češi už tradičně i na řeky. Za několik posledních let se přitom vytížení řek více než zdvojnásobilo. Souvisí s tím větší množství nezkušených vodáků, ale i čistě statisticky větší počet lidí, kteří se na řekách pustí do rizika. Případy z posledních dní z Ohře či Sázavy ukazují, že to nekončí dobře.