Notes: Konec spalovacích motorů, nekončící škytavka a vytetované očkování

O očkovací místo pro lidi bez registrace na pražském Chodově je enormní zájem, fronta dnes byla i na dvě hodiny. Další takové očkovací centrum se má v pondělí otevřít v obchodním centru Nový Smíchov a jedná se i o centru v Brně, Ostravě nebo Ústí nad Labem. Očkování bez předešlé registrace má nalákat mladé lidi a kolemjdoucí. Motivací má být i možná výhra iPhonu nebo tenisek značky Converse.

Spalovacím motorům v Evropě začíná zvonit umíráček a automobilky se novému trendu elektromobility musí přizpůsobovat. A to i ty německé, které se tomuto vývoji dlouho vzpíraly a tradičního produktu německého strojního inženýrství se nechtěly vzdát. O konci vozů poháněných spalovacími motory u našich západních sousedů píše Pavel Polák.

Syna legendárního českého kolotočáře Václava Kočky staršího Jana Kočku zadrželi policisté a obvinili ho z vydírání a loupeže. V případě odsouzení mu hrozí až deset let za mřížemi.

Téměř 40 procent Čechů považuje Rusko za hrozbu pro naši bezpečnost, vyplývá z průzkumu CVVM. Od listopadu 2018, kdy měření proběhlo naposledy, jde o velmi významný nárůst. Je to nejvyšší podíl za celou historii dotazování, přičemž podle výzkumníků můžeme předpokládat, že je tento nárůst spojen s letošním odhalením útoku ruské vojenské rozvědky GRU v muničním skladu ve Vrběticích v říjnu 2014.

Před více než sedmdesáti lety kvůli občanské válce uprchly do Československa tisíce Řeků. Měli zde být jen dočasně, ale mnozí zůstali a integrovali se do české společnosti. „Rodiče si každý rok na silvestra připíjeli se slovy: ‚Za rok ve vlasti,‘“ říká čtyřiašedesátiletá Eleni z Jeseníku, která se narodila už v Československu. Patří tak mezi první generaci Řeků, která svůj domov zpočátku znala jen z vyprávění. O malém Balkánu pod Pradědem píše Monika Durajová.

Distanční výuka se v době pandemie covidu stala realitou pro tisíce žáků. O motivaci nejčastěji přicházely děti, které cítily, že ve výuce zaostávají. „Nedá se rozklíčovat, co je první – zda to, že děti ztrácejí zájem, nebo to, že výuku nezvládají. Časem se to ale vzájemně posiluje. Pocit, že děti nestíhají, souvisí s menší motivací a takhle se to dál cyklí, motivace se snižuje, zaostávání zhoršuje. Není to unikátní jen v distanční výuce, je ale vidět, že to v ní také existovalo,“ popisuje v článku Markéty Boubínové sociolog Daniel Prokop.

Australský cyklista Lachlan Morton dorazil včera do cíle Tour de France pět dní před účastníky závodu a na rozdíl od závodníků jel bez doprovodného vozidla, kuchařů či masérů. Morton tak zvládl Tour v podobném stylu jako cyklisté na začátku dvacátého století. Více o cyklistovi, který během jízdy sundal tretry a dojel v sandálech, píše David Janeczek.

Poslanci schválili novelu, která nepotěší „solární barony“ z let 2009 a 2010, kdy byly podmínky pro výrobu elektřiny ze slunce nejvýhodnější. Ti budou muset státu platit až 21 procent. V kombinaci se solární daní to znamená, že stát ušetří na podpoře obnovitelných zdrojů pět až sedm miliard korun. O „biči“ na solárníky píše Michal Tomeš.

Jedním z výbušných témat posledních let je dobrovolný odchod ze světa. Eutanazii se věnuje i nejnovější kniha spisovatele a světoběžníka Lubomíra Martínka, nazvaná Klub obyčejných smrtelníků. „Nechci zírat na strop s hlavou bez vzpomínek, být krmen, omýván a převracen, být napojen na umělou výživu. V těchto a dalších podobných případech jsou všechna řešení špatná. Vyjma eutanazie. Kdybych začal lpět na životě, neznamenalo by to, že protivníci měli pravdu a já se mýlil, ale jen to, že duch s tělem prohrál,“ píše Martínek v knize, kterou v článku popisuje Jan Lukavec.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Co přinese nový stavební zákon

Dukův člověk za SPD? Signál snahy o kultivaci

Automobilky a přelomový rok 2035

Konec emisí aut, žádá Evropská komise

Další čtyři roky Babiše by byly horor, říká Stanjura z ODS

Žena mimo zákon, bez níž by se věda zastavila

Komentář: Demokratům to už došlo. Hlavní je zastavit autokraty

Člověk pod zemí je strašně slabý, říká autor dokumentu Nová šichta

V sandálech napodobil machry z počátků Tour

Krátce ze světa i domova

Na hudebním festivalu v nizozemském Utrechtu se covidem-19 nakazilo zhruba tisíc z celkem 20 tisíc návštěvníků. A číslo může ještě růst. Organizátoři tvrdí, že dodrželi všechny povinnosti.

A na dodržování pravidel si chtějí posvítit i v Rusku. Moskvané nyní mají možnost nechat si na ruku (či jinam) nechat vytetovat QR kód, který bude dokazovat, že jsou očkováni proti covidu.

Evropská komise navrhla, aby nové automobily v EU od roku 2035 neprodukovaly žádné emise oxidu uhličitého. Plán může znamenat konec výroby benzinových a dieselových aut.

Brazilský prezident Bolsonaro byl převezen do nemocnice, aby se zjistila příčina jeho chronické škytavky. Podle místních médií dnes po ránu trpěl bolestmi břicha. Bolsonaro byl v roce 2018 během prezidentské kampaně pobodán. Snad Bolsonaro ví, že “jeden chlap škytal v kuse třináct let“.

Nezaplatíš – končíš. Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska nejspíš definitivně končí v politice. Straně Pro lidi, kterou založil, totiž nezaplatil členské příspěvky.

Ve Francii se dnes odehrála vojenská přehlídka francouzské armády na připomínku 232. výročí dobytí Bastily. V čele průvodu šli i čeští vojáci z jednotky úkolového uskupení Takuba, která působí v Mali.

Letadlo Boeing 777 společnosti Emirates včera během letu z Milána do New Yorku zasáhly kroupy. Poškozený letoun se musel po 90 minutách vrátit zpátky na letiště. Kroupy poničily čelní skla, kryty motorů a části křídel.

A na kroupy se dnes musíme připravit i my. Meteorologové varují před silnými bouřkami, které Česko zasáhnou dnes večer. Varování meteorologů se týká celé země s výjimkou západu. I tam ale může déšť způsobit vylití řek a potoků z břehů.