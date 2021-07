Představte si knihovnu, která obsahuje skoro všechny vědecké články, jež byly kdy publikovány. Nejnovější, sto let staré, biologii, fyziku, sociologii, cokoli. Můžete si je odtamtud zadarmo stáhnout na několik kliknutí. Žádné přihlašování, předplatné, členství ve výzkumné instituci, knihovna je otevřená každému, kdo ji potřebuje. Je to úžasná vymoženost, nikdy dřív nevídaná: první opravdový archiv světové vědy, jaký kdy vznikl.

Žena mimo zákon, bez níž by se zadřela kola světové vědy

Taková knihovna skutečně existuje. Zatím. Je naprosto nelegální, její existence je v rozporu se zákonem, jejím provozovatelům neustále hrozí přísné tresty. A teď to vypadá, že možná opravdu spadla klec.

Věda je pro vědce příliš drahá

Webovou databázi Sci-Hub si můžete snadno vyzkoušet sami. Nejprve musíte najít, kde se právě teď nachází (to vám prozradí Google), kvůli právním problémům se totiž občas stěhuje z jedné země do druhé (momentálně je na švédské adrese sci-hub.se). Pak musíte zadat tzv. DOI adresu požadovaného článku, i ta se dá snadno vygooglovat podle názvu či autorů. Tak třeba jednu z nejslavnějších prací v dějinách fyziky, Einsteinovu stať „O elektrodynamice pohybujících se těles“ (což je první formulace speciální teorie relativity) najdete v německém originále na adrese https://doi.org/10.1002/andp.19053221004. A to je všechno.

O Einsteina ale nejde. Jeho klasická práce je v plném znění volně dostupná na webu. Většina současných vědeckých článků však ne. Vycházejí v časopisech, které pak mají k článkům práva a ta si střeží. Obsah vědeckých časopisů je až na výjimky přístupný jen předplatitelům.

Předplatné nebývá na první pohled nijak extrémní, v přepočtu pět až deset tisíc korun ročně, to je však cena pro jednotlivce. A ti si vědecké časopisy předplácejí málokdy. Většinu předplatitelů tvoří vědecké instituce, vysoké školy a knihovny. Cena pro ně je mnohem vyšší, odrážející skutečnost, že