Člověk pod zemí je strašně slabý, říká autor oceňovaného dokumentu Nová šichta

Tomáš Hisem strávil pětadvacet let jako horník na Ostravsku. Pak se doly začaly zavírat a Tomáš se rozhodl zkusit rekvalifikaci do úplně jiného oboru – na programátora. Dva roky ho při tom sledoval dokumentarista Jindřich Andrš. Snímek Nová šichta, který se stal jeho bakalářským absolventským filmem na FAMU, je nyní v kinech.

Do kin Nová šichta vstoupila se zpožděním kvůli covidu, ale předtím stihla vyhrát řadu cen na festivalech. Jak jste je prožíval?

Mám třeba radost z toho, že jsme na festivalu v Jihlavě dostali cenu diváků i cenu odborné poroty. Měli jsme ambici udělat kvalitní mainstreamový dokument, který bude dobrý i divácký zároveň. Aby si ho užily i naše maminky, říkali jsme si. A zdá se, že se to podařilo.

Festivalové publikum je sociálně dost jinde než horníci ve středním věku. Jak se podle vás tyhle dva světy setkaly?

Samozřejmě jsme měli obavu, jestli lidi z mojí generace zajímá, co řeší padesátiletý horník v Ostravě. Ale tím, že Tomáš šel do prostředí IT, se nám přiblížil. Moji vrstevníci například řeší, jestli