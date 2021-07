Stanjura: S ANO nemá ODS společného nic, další čtyři roky Babiše by byly horor

Budou se říjnové parlamentní volby podle vás něčím zásadním lišit od všech předcházejících?

U každých voleb se dočteme a mnozí politici říkají, že to jsou přelomové, zlomové body a podobně. Já si myslím, že budou podobné jako ty předchozí. Máme tady vládu Andreje Babiše a sociálních demokratů osm let a je nejvyšší čas je vystřídat.

Takže normální střídání u moci? Často se mluví o rozcestí, které určí směřování České republiky na dlouhou dobu dopředu.

Určitě jsme na rozcestí a myslím si, že jste trefil to hlavní. To znamená, jestli potvrdíme, že patříme na Západ, nebo budeme koketovat s Východem, což se děje v posledních letech jak ze strany prezidenta republiky, tak vlády, která v tomhle směru prezidentovi příliš uhýbá.

Teď si trochu protiřečíte, jestli jste volby v první odpovědi označil za běžné střídání u moci a ve druhé mluvíte o zásadním rozhodnutí o zahraničněpolitické orientaci.

Já jsem z toho nechtěl udělat fatální otázku o bytí a nebytí České republiky. Myslím si, že volby dopadnou dobře. To znamená, že k tomu střídání u moci dojde, a tím pádem bude potvrzena naše jednoznačná orientace na Západ.

Než přejdeme k volebním tématům, ještě bych se zeptal na některá aktuální témata. Prvním je novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ta prošla Sněmovnou, navrhla ji ODS. Zavádí strhávání pokut za některé přestupky ze sociálních dávek lidem, kteří je pobírají. Počítali jste s kritikou, kterou tato novela vyvolala?

Počítali. Je to velmi ostrá kritika, ale z velmi úzkého spektra občanské společnosti nebo politického spektra v rámci ČR a všichni ti kritici se vyhýbají jednoduché otázce, kterou jim klademe my, a nejenom my: Mají v ČR existovat občané s