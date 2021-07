Účastník protestů na Kubě: „Policie střílí do bezbranných a bije je tyčemi.“ Komunistická diktatura zablokovala internet

Začalo to v neděli ráno v San Antonio de los Baños v jihozápadní části Havany a z hlavního města se to dominovým efektem rozšířilo do dalších asi 15 míst. Tisíce lidí vyšly do ulic a z plných plic křičely Libertad – Svobodu.

Už nechtějí stát v dlouhých frontách před poloprázdnými obchody, nechtějí hladovět a pohřbívat své blízké, kteří zemřeli na covid kvůli kolabujícímu zdravotnictví.

A jak Denníku N řekl Mayko Aledo, který se protestů zúčastnil,