iPhone za vakcínu je sázka na jistotu. Výhry mají draze jen vypadat, vyjdou na 200 tisíc, vysvětluje marketér

Otevřela se dvě očkovací centra, kam mohou přijít lidé bez registrace. Zájemci se navíc mohou přihlásit do tomboly o ceny. Odkud se nápad na tombolu vzal?

Je to spíše podpora očkování než tombola. Je to spotřebitelská soutěž, pokud hledáme nejbližší terminologii, jak to nazvat. Jinak cílem je samozřejmě podpořit dvě očkovací místa v Praze, kam se dá přijít bez rezervace. To je důvod, proč tato podpora vznikla.

Kde jste se inspirovali? V rozhovoru na Aktuálně.cz jste jako příklad uváděl Izrael, kde lidi motivovali k očkování pizzou zdarma.

Izrael je jednou ze zemí, kde jsme se inspirovali. V Tel Avivu jsou takové „nasávací“ uličky a tam se pizza rozdávala u jednoho z očkovacích míst. Vzniklo to jako spolupráce s pizzerií, která tam stála na rohu. Naše spotřebitelská soutěž podporuje nově otevřená očkovací místa a nemá ambici dělat národní očkovací kampaň.

Když se podíváme na ceny v soutěži, jsou hodně zaměřené na mladé. Proč?

Celkově se snažíme komunikovat s mladšími věkovými skupinami, protože je mezi nimi menší proočkovanost. To je způsobeno tím, že se jim systém otevřel jako posledním. Je to podpůrný motivátor.

Podle čeho jste ceny vybírali?

Aby byly