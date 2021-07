O ženách rozhodují muži po padesátce, vadí krajské radní. Pracovat chce brzy po porodu

Radní Jihomoravského kraje Jana Leitnerová v nejbližších týdnech očekává narození druhého potomka a do práce se chce vrátit co nejdříve. „Dítě nemá být hendikep,“ říká v rozhovoru o bariérách a rovných příležitostech členka Pirátské strany.

Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky?

Nebylo mi úplně jedno, jakým směrem se společnost ubírá a kdo rozhoduje o mém životě. Tak jsem se rozhodla do toho jít, začít iniciovat změnu, kterou jsem chtěla, a ne si jenom stěžovat.

Máte ambice i na vyšší politické posty?

To určitě ne, alespoň v současnosti ne. Do budoucna nemohu nic vyloučit, ale teď na krajské úrovni mohu dělat hodně dobrého a na to se chci soustředit.

Máte pocit, že je v politice málo žen? Přála byste si mít kolem sebe více kolegyň napříč stranami?

Politika by měla být různorodá. Tím nemyslím pouze ženy a muže, ale celkově lidi různého věku s různou životní zkušeností, a ve vrcholové politice lidi z různých částí republiky.

S ženami v politice je to složitější. Nejde tolik o jejich počet, ale spíše o nastavení podmínek, aby ženy do politiky chtěly a vydržely v ní. Prostředí je teď nastavené tak, že není úplně „woman friendly“. To se ale určitě dá změnit, sama se na tom snažím pracovat.

Co znamená, že není „woman friendly“?

Já jsem v krajské radě nejmladší. A zrovna od kolegů v Jihomoravském kraji jsem nikdy nepocítila nějakou narážku nebo něco ve smyslu, že jsem mladá holka. Samozřejmě to ale občas slyším od lidí v rámci politiky i od těch, s nimiž jednám. Často mi říkají: