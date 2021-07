„Neústavní zákon, populistické gesto.“ Kritici odmítají návrh na snížení dávek chudým, ODS ho hájí

Poslanci v pátek schválili novelu zákona, podle níž by chudí lidé mohli přijít o část dávek. Úřady by jim mohly podporu snížit v případě, že opakovaně nezaplatí pokutu za spáchání vybraných přestupků. Zatímco ODS svůj návrh hájí, neziskové organizace i někteří odborníci chystanou změnu kritizují. Lidi v hmotné nouzi by podle nich dostala do ještě větší bídy, dopadla by navíc i na děti.