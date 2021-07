Tisíc korun pro seniory z dotací budí rozpaky. „Chtěli jsme zvýšit důchody, ale ne na dluh,“ hájí nápad pirát Ferjenčík

Piráti a Starostové přišli s návrhem, aby senioři dostali jednorázový příspěvek. Hrazen má být z dotací pro Agrofert. Podle jednoho z předkladatelů návrhu Mikuláše Ferjenčíka jde o promyšlený tah, který může před volbami zafungovat. Podle politologa se pustili do disciplíny, kterou jiné strany umějí lépe, a voliče tím získají jen stěží.

Kampaň necelé tři měsíce před volbami zpomalila. S příchodem léta se lidé již tradičně zajímají o politiku méně, pro kandidující strany je ale i toto „hlušší“ období důležité. Potřebují se jednak udržet v povědomí podporovatelů a také se nachystat na horkou fázi kampaně, která potrvá pouze měsíc.

Začátek léta nezastihl v dobré formě koalici Pirátů se Starosty. Odborníci, ale i část straníků kampaň popisují jako příliš defenzivní, bez jasných nosných pozitivních témat. Podpora pro tuto koalici se po jarní hojnosti postupně snížila a na první místo v pomyslném pelotonu se podle výzkumů opět dere hnutí ANO. Průběžně posiluje také pro Piráty konkurenční koalice Spolu. Právě tato tři uskupení by se v červnu, pokud by se konaly volby, ucházela o vítězství.

Snad i pod vlivem těchto okolností přišla koalice s návrhem, který cílí na poněkud nepravděpodobnou cílovou skupinu. Piráti a Starostové totiž chtějí jednorázově přidat peníze důchodcům z dotací pro Agrofert.

„Upozorňujeme na to, že je potřeba řešit udržitelnost důchodů do budoucna, a pokud mají důchody růst, ať to, proboha, není na dluh. Proto navrhujeme tu dotační vratku tisíc korun přímo z peněz Agrofertu,“ řekl ve Sněmovně poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Expert: Ztratí více, než mohli získat

Analytik Institutu politického marketingu Karel Komínek Deníku N řekl, že ho tento návrh z dílny koalice překvapil. „Vůbec netuším,