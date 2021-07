Notes: Na cestě osvěží vakcína z nádraží. Jak odolat vábení špionů?

Váhavci a stratégové. Adéla Skoupá si vzala pod drobnohled tu část národa, která jeví různou míru neochoty očkovat se proti covidu-19. Ptala se jich na důvody váhání či odmítání, ale i na to, co by mohlo jejich postoj zvrátit tak, že by na rameni „vyhrnuli rukáv“ vstříc vakcíně. Zároveň zjišťovala u hlavního stratéga ministerstva zdravotnictví pro očkovací kampaň, jak taková oficiální strategie vypadá. Více konkrétních a smysluplných doporučení ale získala v ordinaci jedné aktivní praktické lékařky.

„Pigáro“ o ceny. Nicméně součástí zmíněné oficiální očkovací strategie je třeba možnost nechat si dát proticovidové „pigáro“ na hlavním nádraží (a na jiných místech) bez předchozí registrace a soutěž o ceny zejména pro mladé očkovance. „Nechtěli jsme jít do cenově ohromujících a finančně náročných věcí. Mělo by to být pořád o vůli nechat se jít očkovat,“ říká k tomu v rozhovoru s Jakubem Zelenkou marketér Daniel Köppl.

Tečka za koranavirem zatím v nedohlednu. Počty nových SARS-CoV-2 pozitivních zase v řadě zemí narůstají. U nás zatím maloučko, ale… ona se ta exponenciála zpočátku nezdá, vzpomínáte? Tak například Jižní Korea už šest dní po sobě hlásí přes 1000 nových koronavirových nákaz za den a zpřísňuje opatření, jak píše Majda Slezáková.

Návrat do vězení možný. Lobbista a podnikatel Roman Janoušek před lety srazil autem ženu a odjel z místa činu. Z trestu si odseděl jen část, dosáhl jeho přerušení ze zdravotních důvodů. Olomoucký soud ho však nekompromisně posílá za mříže znovu. Janoušek je sice vážně nemocný, ale podle soudu se jako nemocný moc nechová a sám si svůj stav zhoršuje pitím alkoholu a užíváním návykových látek, píše Lukáš Prchal. Ve vězení se o něj prý dobře postarají. Poselství? Svůj stav si zhoršujte s mírou!

Jak odolat vábení špionů. Jakub Zelenka dlouhodobě sleduje česko-čínské vztahy a hlavně pak jednosměrný (jemně řečeno, nevyžádaný) vliv Číny na Česko, a to i na českou akademickou sféru. Své zkušenosti má v tom směru například Karlova univerzita, sestavila proto protivlivový manuál. Kuba ho prozkoumal.

Kuba má tři problémy, jak píše naše spolupracovnice Kristina Böhmerová, ale už ne o kolegovi Zelenkovi, ale o ostrovní zemi v Karibiku, kde v neděli protestovaly tisíce lidí. Deklarovaným důvodem byla koronavirová opatření a pomalé tempo očkování. Neklid v zemi roste ale zejména kvůli zmíněným třem problémům, a to jsou „snídaně, oběd, večeře“, píše Kristina. Kubánci dlouhodobě trpí nedostatkem potravin, pod pokličkou to vře.

Pohlednice ze srdce Balkánu. Fotograf z našeho slovenského brata Denníka N Andrej Bán navštívil Kosovo. A přivezl sérii působivých reportážních fotek.

Jak vypadá khaki? O „baretové revoluci“, která je „na spadnutí“ v naší armádě, psal náš kolega přes military tematiku (jinak zcela mírumilovný) Jan Wirnitzer už před dvěma lety. A „na spadnutí“ je pořád.

Zbrusu nové khaki (nebo snad pískově khaki?) barety měly na hlavách vojáků a vojákyň vystřídat stávající světlezelené už loni, ale vojsko se dosud nedočkalo. Podle generálního štábu přijde ten velký okamžik přebaretování armády až příští rok, přitom pokrývky už leží ve skladech v krabicích. Možná chce vedení armády spolu s šéfem výdejního skladu dramaticky stupňovat napětí, jakou barvu budou barety na denním světle vlastně mít.

Není KOPR jako vyhoření. Karolína Klinková popisuje jev, s nímž se nyní potýkají v USA – velká část lidí vykazuje obrovskou nechuť k práci a už vůbec se jim nechce vracet do kolektivu a vídat kolegy. A Karolína zjišťuje, jak jsou na tom Češi a Češky. Co myslíte? A jaký je rozdíl mezi „pocovidovým vyhořením“ a již tradiční chorobou, která sužuje mnohé pracovníky a skrývá se pod označením KOPR?

Schopno–ochotno, slyšíte ten rozdíl? Česko by bylo podle ministerstva zdravotnictví schopno darovat více než šest milionů dávek vakcín do rozvojových zemí. Ochotno je však darovat ani ne polovinu, tedy dva a půl milionu dávek, jak zjistily Markéta Boubínová a Hanka Mazancová. Kolik vakcín nakonec do solidárního balíku pošleme, to je ještě otázka.

Na co se můžete těšit zítra v tištěném vydání?

– Pirátský návrh na tisíc korun pro seniory budí rozpaky

– Kritici odmítají návrh na snížení dávek chudým, ODS ho hájí

– Rozhádaný církevní řád vyloučil Duku

– Akademici dostali manuál, jak odolat vábení špionů

– Kuba zažívá nedostatek potravin

– Špatné zprávy? V předvolebním Rusku jen v pátek a večer

– Sopka svrhla Bourbony, říká vulkanolog. A bláto není bahno

– Komentář: Data jsou ropou 21. století, ale chybějí jim pravidla

– Lidé v Česku nevědí, jak se mnou mluvit, říká básnířka z Hradce

– Novinář Arthur Koestler v méně příznivém světle

– Euro v kostce: Český strop a italská radost

Tisícovka z dotací. Kolegové Honza Tvrdoň a Prokop Vodrážka si posvítili na pirátsko-starostovský návrh na jednorázový příspěvek pro seniory, který má být hrazen z dotací Agrofertu. Podle osloveného politologa se tato předvolební koalice pouští na tenký led nad vodami, které ovládají jiné strany.

Zmizte, nebo… Čína tvrdí, že „zahnala“ torpédoborec USA, který „provokoval“ v Jihočínském moři. Tak zní akční titulek k článku Majdy Slezákové, která se vrací k rozsudku, jejž pronesl mezinárodní soud před pěti lety. Ale Peking ho stále ignoruje. Co se tehdy stalo?

„Neústavní, populistické.“ Poslanci v pátek schválili na návrh ODS novelu zákona, podle níž by chudí lidé mohli přijít o část dávek, pokud opakovaně nezaplatí pokutu za páchání přestupků. Chystanou změnu kritizují neziskové organizace a část odborné veřejnosti, jejich reakcím a argumentům naslouchali Kristina Němcová a Štěpán Vojtěch. ODS svůj návrh hájí.

Poslední penalty covidového Eura. Batalion facebookových trenérů a twitterových rozhodčích si může dát po měsíci konečně pohov. Odpískáno. Fotbalové mistrovství světa je za námi, Italové slaví, Anglie ani né a Češi? Jak se to vezme. Za turnajem, který „po většinu času postrádal atmosféru, a to nejen kvůli covidu“, se ohlíží David Janeczek.

A když se tak ohlédnu, kolik toho napsali kolegové a kolegyně a kolik jsem toho v Notesu napsala já, nastal čas vzít také píšťalku a…

Přeju vám hezký zbytek pondělního večera a pokud možno nestresový, letní pracovní nebo dovolenkový týden. Za celou redakci se loučí Lenka Vrtišková Nejezchlebová.