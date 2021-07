Vojtěch navrhne, ať Česko daruje 2,5 milionu vakcín. Rezervy jsou mnohem větší, stát se ale nechce „vydat ze zásob“

Česko může v současnosti darovat či přeprodat do chudších zemí zhruba 2,5 milionu dávek vakcín proti nemoci covid-19, a to od různých výrobců. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) o tom dnes na jednání informuje vládu. Stát má přitom rezervy ještě mnohem vyšší. Samo ministerstvo přiznává, že by Česko bylo schopno darovat šest a více milionů dávek.