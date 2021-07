Filmové Cannes při chuti. Od nerecyklovatelných plastů k masturbujícím jeptiškám

Pokud by měl návštěvník Azurového pobřeží soudit podle počtu zavřených nebo zkrachovalých obchodů, restaurací nebo hotelů, mohl by vyhodnotit, že 80 % místního byznysu se už vzpamatovalo nebo vzpamatovává z pandemických ran. Na filmovém trhu, který je důležitou součástí festivalu, je to naopak. Letos je z 80 % mrtvý. Pandemie zasáhla plnou silou desítky let budovanou platformu filmového obchodu, produkce a distribuce.

Filmový trh v Cannes se v devadesátých letech výrazně rozšířil, pak přibyly charakteristické bílé stany filmových společností na pláži. Dříve okrajoví filmoví profesionálové z postkomunistických zemí tu najednou získali centrální mezinárodní platformu. Čeští filmaři vděčí za mnoho koprodukčních kontaktů právě Cannes. Letos však na pláži český stánek s českou vlajkou nad ním chybějí.

Mezinárodní filmový trh se s krachem kongresové turistiky promění zjevně nejvíc. Do budoucna bude probíhat mnohem víc online. Konference o financování vznikajících filmů, o nákupech a prodejích filmů budou z velké části virtuální a digitální. Ale základ všeho, filmový festival, žije. Navzdory frontám, testům, rouškám a kontrolám je vidět, že diváci jsou ochotni překousnout řadu protivenství. Rozhovory celebrit v šumu moře, róby na pódiích, excentrické obleky, filmoví turisté a davy cinefilů, to všechno zůstalo.

Ovace pro ekologii

Festival se letos mnohem víc zaměřuje na filmy o ekologii. Nový francouzský, anglicky mluvený dokumentární film Větší než my (Bigger Than Us) se věnuje ekologickému aktivismu. Koprodukovala ho známá francouzská herečka Marion Cotillardová, jež ztvárnila hlavní roli v zahajovacím Annette.

Umělecký ředitel festivalu Thierry Frémaux na premiéře snímku v Cannes připomněl zdejší avantýru bývalého viceprezidenta USA Al Gora