Euro v kostce: Český strop, podivný model i zasloužený italský triumf

Turnaj, na který fanoušci poprvé v historii čekali pět let, je za námi. Anglie velkou trofej opět nezískala, Italové slaví titul a český tým ukázal, že i bez hvězd se dá dostat mezi nejlepších osm týmů v Evropě. Co vše ukázal turnaj, který po většinu času postrádal atmosféru, a to nejen kvůli pandemii?