PolitikoN: Proč je dobré nedělat analýzy, proč je špatné být jako předseda a o výkladových nejasnostech

Pouhé tři pracovní dny tohoto týdne byly naplněné především návrhy na další a další rozdávání peněz. Ale protože je nutná světová rovnováha, padaly náměty i na to, kde a komu peníze vzít. V některých případech to prý tak ale vůbec nebylo, to jen úředníci. Politickým děním uplynulého týdne vás provede Hanka Mazancová.