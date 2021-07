Nechuť pracovat a vidět kolegy. Pocovidové vyhoření zasáhlo Ameriku, české firmy jsou optimistické

Po rozvolnění opatření a návratu do kanceláří Američané masově odcházejí z práce. Mohou za to vyčerpání i příznivá situace na pracovním trhu. Averzi k fyzickému návratu do zaměstnání zažívají i Češi – a není se čemu divit.

Neschopnost znovu se zapojit do kancelářského života, nechuť vidět kolegy a pocit, že z práce potřebujete okamžitě pryč. Po fenoménu koronavirové apatie či snahy zameškané zážitky urychleně dobíhat se v zahraniční debatě o vlivu pandemie na psychické zdraví objevil nový pojem – „pocovidové vyhoření“.

Návrat do kanceláří mnohým ukázal, že práce, kterou dělají, je nebaví, netěší a nedává jim smysl. Rozhodli se tak udělat to, na co by ještě před několika měsíci kvůli obavám z nestability ani nepomysleli: dobrovolně podat výpověď.

„Na vlastní kůži jsme pocítili, jak křehký život je. Mnozí z nás ten svůj proto přehodnotili. Uvědomují si, že na světě mají omezený čas. Lidé začali přemýšlet o tom, co dělají a zda ve své práci nebo kariéře chtějí pokračovat i následujících pět nebo pětadvacet let,“ komentuje novinář amerického Forbesu Jack Kelly.

Fenomén „pocovidového vyhoření“ – a s ním i masivní vlny výpovědí – je nejpodrobněji zmapovaný ve Spojených státech, náznaky podobného trendu jsou však vidět už i ve Spojeném království či Irsku. A přestože u nás zatím k masovým odchodům z práce nedochází, i v Česku se mluví o