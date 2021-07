Japonsko dva týdny před zahájením olympijských her v Tokiu oznámilo, že na sportoviště kvůli zhoršující se koronavirové situaci v zemi nepustí žádné fanoušky. Staronového šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala rozhodnutí překvapilo. „Japonská vláda má zodpovědnost za svůj národ a bohužel pro olympiádu si to vyhodnotili takto,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.

Má smysl olympiáda bez diváků? Kdyby se nekonala, ekonomické ztráty by byly mnohem větší, říká Kejval

Co říkáte na to, že olympiáda bude nakonec bez diváků?

Popravdě jsem to nečekal. Je to smutné, ale musíme se na to dívat realisticky. Z dnešního pohledu je strašně fajn, že se olympiáda nakonec bude konat.

Australský tenista Nick Kyrgios už oznámil, že bez fanoušků do Tokia nepoletí. Nemáte obavy, že se k podobnému kroku rozhodne i některý z českých sportovců?

Určitě nemám. Navíc zrovna tenisté jsou za poslední rok na prázdné tribuny zvyklí. Všechny naše sportovce jsme dopředu připravovali na to nejhorší s tím, aby doufali, že může být situace jenom lepší. Prostě doba je, jaká je. Není to chyba