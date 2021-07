Babišův poradce zůstal ve vlivném bruselském výboru „na ocet“. Zástupci neziskovek ho mezi sebe nepřijali

Premiérův poradce Jaroslav Ungerman, který má v EU zastupovat český nevládní sektor, narazil na další překážku. Proti jeho nominaci do Evropského hospodářského a sociálního výboru od začátku protestují neziskové organizace. Vláda ho do EHSV přesto prosadila. Teď ho ale do svých řad odmítla přijmout skupina, která ve výboru sdružuje zástupce občanské společnosti.