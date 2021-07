Notes: Jak na špatné zprávy po rusku a jaký je rozdíl mezi bahnem a blátem

Čtením na pátek i tipy na to, co poslouchat nebo sledovat přes víkend, vás v Notesu provede Eva Mošpanová.

O pandemii by už asi každý nejraději neslyšel a s nástupem prázdnin a dovolených a ústupem nakažených se to mnoha lidem nejspíš daří. Kdo by si však rozhodně neměl zakrývat uši, je vláda, odborníci a lidé, kteří se ještě nenechali očkovat. Petr Koubský se pustil do zkoumání toho, jak to nyní s čísly vypadá (zatím dobře, ale na podzim může být hůř), jaký vliv má očkování a proč se nenechat zmást zprávami o tom, že v zahraničí se nakazilo vysoké procento očkovaných.

Koronavirem se ve svém textu zabývala i Tereza Tůmová, která z dat ÚZIS zjistila, že za posledních 14 měsíců byly školy nejčastější ohniska covidu. Zároveň se v nich ale nakazilo průměrně mnohem méně lidí než například ve zdravotnických zařízeních.

A koronavirus potřetí: Španělé už doufali, že to nejhorší je za nimi, a těšili se na léto plné zábavy na pláži a turistů. Dle téhle víry se řídí i (ne)dodržování protiepidemických opatření, zejména mezi mladými. Jak píše Kristina Böhmerová, právě mladí Španělé nyní šíři nákazu nejvíce a v začátku dovolenkové sezony se v zemi mluví o omezení nočního života.

Lukáš Prchal popisuje případ, ve kterém měla zaměstnankyně úřadu vlády zřejmě nadhodnocovat veřejné zakázky a státu způsobit milionové škody. Případem se zabývá policie.

Čínský stát zakleknul na tamní populární obdobu Uberu, službu Didi Chuxing a prakticky zamezil její fungování. Majda Slezáková ve svém textu vysvětluje, proč nejde jenom o smutný osud jedné velké firmy, ale součást většího tlaku státního aparátu na technologické firmy, které chce Čína udržet pod kontrolou.

Majda Slezáková napsala i další text, o ozbrojencích, kteří na ostrově Haiti vtrhli na tchajwanskou ambasádu. Velvyslanectví je pouhé dva kilometry od místa, kde útočníci zabili prezidenta Haiti Jovenela Moïseho, zatím ale není jisté, zda jde o tytéž muže.

Nejen Česko čekají na podzim parlamentní volby. Na ty své se připravuje i Rusko, i když poněkud svérázně. Aby místní obyvatele zbytečně nezatěžovaly zprávy o tom, že velká část z nich si nemůže dovolit základní potřeby, o počtech zemřelých na covid nebo o výši platů úředníků v Kremlu, rozhodli se v Rusku zveřejňovat podobné zprávy v pátek večer nebo raději vůbec, píše Petra Procházková.

David Janeczek mluvil se šéfem Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem o tom, jaká bude olympiáda v Tokiu bez diváků i jak jsou na tom čeští sportovci s očkováním.

A jestli si na konci týdne máte chuť číst i něco zábavnějšího a mimo běžné pěny dní, udělala vám Lenka Vrtišková Nejezchlebová rozhovor přesně na míru. S vulkanologem a planetologem Petrem Brožem mluvila o bahenní sopce, o rozdíle mezi bahnem a blátem (to první obsahuje organický materiál, druhé jsou jen šutry a voda) i o tom, zda může být taková sopka na Marsu.

Závěrem ještě několik tipů na víkend:

Pokud nevíte, na co se přes víkend dívat, doporučuji film Light between oceans na Netflixu. Drama s fantastickým obsazením Alicie Vikanderové, Michaela Fassbendera a Rachel Weiszové vypráví příběh páru, kterému se nedaří počít dítě. Vše změní novorozeně nalezené na ztroskotané loďce a řetězec složitých rozhodnutí.



Pokud nevíte, co poslouchat, doporučuji sérii My a mýty, která v našem Studiu N běžela loni v létě. Já jsem se k ní dostala až s ročním odstupem a rozhovory terapeuta Honzy Vojtka o vztazích jsou pořád stejně aktuální.



Pokud nevíte, co vařit, a chystáte se o víkendu grilovat, rozhodně nevyhazujte zbytky. Projekt Zachraň jídlo radí, jak je zužitkovat v kořeněném kari.



Hezký víkend všem