Spor s Ruskem o škody po Vrběticích nemůže skončit v Haagu. Řešil by ho lidskoprávní soud, šance je mizivá

Rusko zatím nijak nereagovalo na českou výzvu, aby plně nahradilo škody po výbuších ve Vrběticích. A nedá se očekávat, že by se tak někdy stalo. Pokud by se Česko rozhodlo řešit věc soudně, má problém: žaloba nemůže mířit k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, neboť neexistuje vzájemná smlouva mezi oběma zeměmi. Stát by se tak musel obrátit na Mezinárodní soud pro lidská práva, který by však řešil jen dopady na životy rodin zasažených výbuchem. I tak je naděje na úspěch minimální.