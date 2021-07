Notes: rychlý prachy na Instagramu, pilný advokát v předsednickém křesle Sněmovny

V Maďarsku dnes vstoupil v platnost zákon omezující některá práva LGBTQ+ osob a vynucující propagaci „jediné správné“ orientace, tedy heterosexuální, zaměřené na tradiční rodinu. Maďarsko tak jde opačným směrem než západní Evropa. Ta Maďary za tuto normu kritizuje, nizozemský premiér Rutte dokonce vyzval Viktora Orbána, ať tedy jeho země vystoupí z EU. To všechno je známá věc, stejně jako odlišný postoj západní a východní části EU – vedoucí představitelé té první ve společném prohlášení Maďarsko odsoudili, lídři východních zemí včetně Česka (a s výjimkou Pobaltí, Kypru a Řecka) podepsat odmítli. Proč o tom mluvíme dnes? Protože premiér Babiš se k celé záležitosti vyjádřil pro Deník N. „Maďarsko jasně deklarovalo, že jejich zákon chrání neplnoleté děti a právo rodičů je vychovávat a taky chrání práva homosexuálů. Není důvod Maďarsku nevěřit,“ řekl mimo jiné. Ptaly se Markéta Boubínová a Hana Mazancová.

Podcast Studio N se zabývá dvěma událostmi, k nimž došlo na české politické scéně během prodlouženého víkendu. Vláda polekala občany sdělením, že se státní pomoc pro postižené tornádem bude krátit o příspěvky z veřejných sbírek – což ministryně Dostálová vysvětlila jako nedorozumění. Šéf KDU-ČSL zas zaujal svým (předvolebním?) návrhem na snížení důchodů někdejších komunistických prominentů. S reportéry Janem Tvrdoněm a Janem Wirnitzerem o tom rozmlouval Jan Moláček.

Případ letu MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, sestřeleného v roce 2014 nad územím, jež tou dobou na východní Ukrajině ovládali separatisté, se projednává u soudu v Haagu. K dispozici je kompletní znění obžaloby, které z tragédie viní tři Rusy a jednoho Ukrajince. Podle obžaloby řídil operaci Igor Girkin alias Strelkov a podpořila ji ruská pravidelná armáda, přičemž informován byl i ministr obrany Sergej Šojgu. K sestřelení civilního boeingu nicméně došlo omylem. Jednání soudu detailně přibližuje Petra Procházková.

Slyšeli jste někdy o IM Academy? Jde o hodně rozšířenou internetovou „vzdělávací platformu“ balancující na hraně mezi multi-level marketingem a pyramidovým schématem. Toto rozlišení je důležité: první případ je v Česku legální, druhý nikoli. Jakub Zelenka a Michal Tomeš vás v obsáhlé reportáži seznámí s některými hlavními postavami pochybné aktivity. Popisují také potíže, se kterými se museli při svém pátrání vypořádat.

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) si v letech 2018–2020 vydělal advokátní a jinou vedlejší činností 1,4 milionu korun. Všechny tyto příjmy uvedl ve svém majetkovém přiznání, povinném pro politiky na jeho úrovni, až opožděně – poté co se tím začal zabývat náš list. Vysvětlil to jako chybu, jíž se dopustila jeho účetní. Takový příjem navíc není u poslance nelegální, jeho výše (a tedy spotřebovaný čas) je však na pováženou, stejně jako Vondráčkův výběr klientů – nechybí mezi nimi lichváři a poskytovatelé rychlých půjček. Případ postupně rozkrývá Zdislava Pokorná.

Za připomenutí stojí naše analýza volebních vyhlídek politických stran a hnutí. Vyšla už včera, ale jestli jste ji přehlédli, napravte to, jde o realistický popis stále nepřehlednější situace sepsaný Janem Tvrdoněm.

Co najdete v pátečním tištěném vydání s víkendovou přílohou Kontext

Čeká nás na podzim nová vlna covidu? Tak vážná jako loni téměř určitě ne. Prostor možností je ale široký, jak to graficky naznačuje titulní strana zítřejšího Deníku N a jak to podrobně rozebírá článek, který si můžete přečíst uvnitř. Kromě toho se dozvíte:

Čím premiér Babiš zdůvodňuje, že se nepřidal k západním zemím EU ve věci problematického maďarského LGBTQ+ zákona.

Jaká pravidla aktuálně platí pro návraty z ciziny, čím se řídí prokazování bezinfekčnosti.

Proč může ředitel Vinohradské nemocnice Petr Arenberger přijít o některé klinické studie, které provozuje ve své soukromé praxi.

Kdy hodlá Babiš jmenovat nového ředitele BIS.

Kam se ztratilo projednávání problematických dotací ve výši 32 milionů korun, jež získal Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta.

O jaké zbraně si řekli roku 2014 separatisté na Donbasu a kdo jim vyhověl.

Jak si zachránila život v Osvětimi paní Doris Broulová a o čem lhala doktorovi Mengelemu (exkluzivní rozhovor).

Kolik výhod měli fotbalisté Anglie oproti svým soupeřům na cestě do finále mistrovství Evropy.

Co udělal nový ředitel ústavu sociální péče, aby klientům zlepšil život.

Které filmy zatím poutají největší pozornost na probíhajícím festivalu v Cannes.

Jak vypadá výstava artefaktů nejasného původu a určení, pořádaná alternativním divadlem Handa Gote.

Co se smí v Arménii během svátku Vardavar.

Nechybí pravidelné hádanky ani kreslený vtip od Jaze.

A co najdete ve víkendové příloze Kontext?

Průmyslově zpracované potraviny jsou úmyslně navrženy jako návykové, stojí za nimi detailní znalost psychologie a fyziologie.

Hudba může léčit, a to velmi nečekanými způsoby. Víte, co je styl drone? Jak se pořizují a využívají terénní nahrávky přírody?

Odjinud

Na Islandu proběhl rozsáhlý experiment se čtyřdenním pracovním týdnem – bez krácení mzdy. Týkal se 86 % tamní pracující populace. Hodnotí se jako velmi úspěšný, a to i z hlediska zaměstnavatelů. Nedošlo prý k žádnému propadu produktivity. Došlo ale například ke zkrácení provozní doby úřadů a služeb. Bylo by opravdu zajímavé vědět, jak by takový experiment proběhl u nás – a zda by se vůbec našel někdo s politickou odvahou prosadit jej.

Proč padlo na fotbalovém mistrovství Evropy tolik vlastních gólů? (Zatím jedenáct. Mnohem více než kdy dříve.)

Bude se jednou měď těžit jako ropa, tedy v kapalném skupenství? Jde o průmyslově důležitý kov, jehož tradiční těžba začíná být vzhledem ke klesající výnosnosti rud příliš drahá. Proto se hledají nové možnosti.

Dvacet pět způsobů, jak napravit sociální média, navrhují vědci z MIT. (Dobré jako seznam problémů, už méně jako vyhlídka řešení.)

Indický matematik Kumar Easwaran tvrdí, že dokázal Riemannovu hypotézu. (Téměř určitě ne.) Tento matematický Mount Everest odolává již 161 let, prémie za vyluštění činí milion dolarů. Čas od času se najde uchazeč (o jednom z takových pokusů jsme svého času psali podrobněji), ale žádný z pokusů nebyl úspěšný.

Citát pro dnešní den

„Vy jste fakt nic nepochopili,“ prohodil Joska. „Vy jste tu prostě samí pitomci – a nechápete, že nebezpečí hrozí jenom chytrejm lidem!“

„Pitomci, to jo,“ řekl unaveně Andrej. „To máš teda pravdu.“

„Hele, ty začínáš brát rozum,“ pochválil ho Joska a vesele zamáchal zmrzačenou rukou. „To bys ale neměl! Je to nebezpečný. A v tom je celá ta tragédie: teď hodně lidí přijde k rozumu. To je ale málo. Oni totiž nestačej pochopit, že zrovna teď je nejlepší dělat ze sebe blbečka…“

–Arkadij Strugackij, Boris Strugackij: Odsouzené město