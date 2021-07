Když vyhřezne bahno a exploduje plyn. Výzkum bahenních sopek vede až na Mars, říká vulkanolog

O víkendu obletěla sociální sítě videa obrovské ohnivé exploze v Kaspickém moři. „Výbuch ropné plošiny?“ napadlo leckoho. Ale ukázalo se, že šlo o erupci sopky – bahenní sopky pod hladinou. „Při dramatické explozi na souši se může vyvalit bahno, které doteče i několik kilometrů. A vzít vše, co má po cestě,“ říká vulkanolog Petr Brož, kterého výzkum bahenních sopek zavedl až na Mars. Věděli jste, že bahno není totéž co bláto? A že demokracii má na svědomí jedna islandská sopka?

Když jste viděl první videa z výbuchu v Kaspickém moři, hned jste si říkal, že by to mohla být bahenní sopka?

Věděl jsem, že je to jedna možnost, ale neříkal jsem si: „Jo, to bude bahno!“ Z prvních záběrů to nebylo moc poznat. Tipoval jsem, že nehoří ropa, protože na videích nebyl vidět charakteristický černý oblak.

To ještě nevylučovalo, že vybouchla plošina těžící zemní plyn. Mohla to být plošina, bahenní sopka, nebo tanker na zkapalněný plyn. Lepší je počkat na průkazné záběry, než začít divoce spekulovat.

Tak jste se na to vyspal. A pak?

Ráno jsem šel hledat. Pak už jsem ale spatřil záběry z ázerbájdžánské helikoptéry, nebylo o čem pochybovat. Už bylo krásně shora vidět nad hladinou ostrov, charakteristický kráter a že z něj něco čerstvě vyteklo do okolí.

A pořád byl vidět oheň, z kráteru plápolaly několikametrové plameny, jak z něj stále unikal buď zemní plyn, nebo metan, zatím nevíme který. To všechno je důkaz, že došlo k erupci bahenní sopky, která vyvrhla bahno a plyn současně, a ten plyn se vznítil.

K mechanismu bahenní sopky se dostaneme. Ale už se ví, jestli výbuch napáchal nějaké škody?

Nejsou žádné zprávy o tsunami, k explozi došlo bezpečně daleko od pobřeží. Jediné, co je relativně blízko, je pole na těžbu fosilních paliv, ale nezaregistroval jsem zprávy o jeho poškození. Došlo k tomu uprostřed ničeho. Žádné ztráty na životech a žádné materiální škody.

Bublání v západních Čechách

Z pohledu člověka, kdy počítáme ztráty na lidských životech a materiální škody. Ale z pohledu ekologie Kaspického moře?

Možná se pár ryb v okolí uvařilo. Nejsem expert na život v Kaspickém moři ani biolog, ale myslím, že takto lokalizovaná událost ekologické škody nezpůsobí. Unikal zemní plyn nebo metan, neunikala ropa, takže nedochází k druhotnému poškození, které představuje velká ropná skvrna.

Ponechme stranou, že v oblasti Kaspického moře i Mexického zálivu ropné skvrny vznikají i přirozené a některé životní formy jsou na ně navázané, potřebují úniky ropy