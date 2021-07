Babiš o Maďarsku: Nejsem na deklarace, ale činy. Homosexuální páry politické řeči nezajímají

Premiér Andrej Babiš (ANO) už má k dispozici analýzu kontroverzního maďarského zákona k LGBTQ+, zjistil Deník N. Zákon, který zakazuje na školách a ve veřejném prostoru informovat osoby mladší 18 let o homosexualitě či změně pohlaví, kritizovala velká část šéfů vlád států Evropské unie. LGBTQ+ komunitě vyjádřili ve společném prohlášení podporu, Babiš ale dokument před čtrnácti dny odmítl podepsat s tím, že nemá dostatek informací. Ani teď to nemá v úmyslu: „Nejsem na deklarace, ale činy,“ napsal Deníku N.

Zákon, který začíná v Maďarsku platit dnes, zakazuje zobrazování jiné než heterosexuální orientace, a to ve vzdělávacích institucích, filmech, seriálech, dokumentech, reklamách či knihách pro cílovou skupinu pod 18 let. Podle maďarského premiéra Viktora Orbána zákon není diskriminační, jen dává práva do rukou rodičů dětí.

Zákon kritizovali nejen odborníci či aktivisté, ale také Evropská komise, jejíž předsedkyně Ursula von der Leyenová ho označila za ostudu.

Někteří unijní lídři se na summitu v Bruselu ohradili proti tomu, že jde o novelu zákona o ochraně před pedofilií, která tak vytváří určité rovnítko mezi homosexualitou a pedofilií s pornografií. Ačkoli například nizozemský předseda vlády Mark Rutte vyzval Maďarsko k odchodu z Unie, premiér Babiš prohlášení sedmnácti lídrů nejen nepodepsal, ale k celé záležitosti se ani nijak konkrétně nevyjádřil s tím, že si nejprve nechá udělat analýzu novely, jejíž vypracování zadá Úřadu vlády. Musí prý totiž nejprve zjistit, „co ten zákon obsahuje“.

Babiš: Konkrétní dopad na jejich životy není žádný

Deník N nyní zjistil, že premiér Babiš už tuto analýzu k dispozici má. Úřad vlády na dotazy redakce nereagoval, existenci dokumentu ale