Za deset let práce pro StB tři tisíce dolů. Spočítali jsme, jak chce Jurečka snížit penze služebníkům KSČ

Změna podepsaná poslancem a šéfem lidovců Jurečkou (najdete ji v pozměňovacích návrzích k novele zákona o důchodovém pojištění) zní poměrně razantně: do doby pojištění, sloužící k výpočtu takzvané procentní výměry důchodu, by se nepočítaly roky strávené službou komunistickému režimu.

Změna by se týkala i současných důchodců, kteří pracovali pro složky komunistického režimu. Důchody by se jim vypočítaly znovu.

V praxi by to mohlo vypadat například takto: bývalý příslušník StB, který pro komunistickou tajnou policii pracoval deset ze svých 45 odpracovaných let a vydělával mírně nadprůměrně (na úrovni dnešních 40 tisíc hrubého měsíčně), by si na důchodu pohoršil přibližně o 3300 korun (místo přibližně 18 400 by důchod činil zhruba 15 100 korun).

Pokud by byla řeč o vysokém komunistickém funkcionáři, který sloužil režimu 20 let, pak se na dalších 25 roků stal manažerem a během své aktivní pracovní dráhy pobíral průměrně mzdu na úrovni dnešních 142 tisíc (vyšší příjem se do výpočtu důchodů nezapočítává), podle Jurečkova pozměňovacího návrhu by mu důchod