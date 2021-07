Ulice dějištěm vodní bitvy: při oslavách arménského Vardavaru nezůstane nit suchá

Arménský deník Moniky Durajové: Víte, co je jedním z nejoblíbenějších arménských svátků? A proč při něm pravděpodobně nezůstanete v suchu? Při oslavách Vardavaru připomínají ulice dějiště vodní bitvy. Jediný den v roce, kdy můžete v Arménii beztrestně zlít vodou kohokoli, je populární mezi dětmi i dospělými.

Je červencová neděle. Už o půl deváté ráno teploměr šplhá k 28 stupňům a vzduch se ani nehne. Na obloze není jediný mráček. Jerevan čeká další horký letní den, který se dá přežít jen někde u vody, daleko od rozpálených městských ulic.

Jdu do potravin vedle domu, když už vedro dosahuje vrcholu, a přemýšlím, co se dá ve 40 stupních dělat, aby se člověk neroztekl jako ten asfalt, do kterého málem šlápnu.

Když vtom dostanu ledovou