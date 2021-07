Notes: ANO po průzkumech opět na koni, hraní pro stádo krav a vykázaný Volný

Sníží se dotace z programu Živel o dary, nebo nesníží? Nesníží, říká jasně v rozhovoru pro Deník N ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Vláda dnes po kritice nařízení změnila. „Vláda nikdy neměla v úmyslu odečítat dary, ani tam slovo dary není, jsou tam veřejné sbírky. Kolegové tím měli na mysli, aby bylo jasné, že nemůžete jednu fakturu hradit z několika zdrojů. To bylo jediným cílem,“ vysvětluje v rozhovoru se Štěpánem Vojtěchem.

Začátek léta hnutí ANO přeje, v průzkumech posílilo a je na první pozici. Druzí Piráti a STAN o svou podporu přicházejí, koalice Spolu zůstává třetí. A nebezpečí pro opozici představují i komunisté, ČSSD a Šlachtovo hnutí Přísaha, kteří se pohybují podle průzkumu STEM těsně nad pětiprocentní hranicí. Preference, grafy a možné scénáře shrnuje Jan Tvrdoň.

Český národní fotbalový tým se na Euru probojoval do čtvrtfinále, kde neprošel přes Dány. Český tým těžil z náročného pojetí hry, kdy dokázal všechny soupeře doslova přeběhat. I ve čtvrtfinále stálo v české kolonce naběhaných kilometrů o 6,6 km vyšší číslo než v té dánské. Všechny týmy jsme přeběhali alespoň o pět kilometrů. „Ale v útočné fázi jsme byli skoro nejhorší. Výstavba hry, přechodová a finální fáze, jeden na jednoho,“ hodnotí Euro trenér národní reprezentace Šilhavý.

V centru Amsterodamu útočník za bílého dne pětkrát vystřelil na nejslavnějšího nizozemského novináře Petera de Vriese. Policie už dopadla dva podezřelé, podle místních médií měli být spojeni s organizovaným zločinem. De Vries měl podle televize NOS radit klíčovému svědkovi ve velkém soudním procesu proti údajnému šéfovi drogové mafie Ridouanovi Taghimu. Eurokomisařka Věra Jourová útok na de Vriese označila za útok na demokracii a svobodu tisku. Markéta Boubínová kromě příběhu de Vriese připomíná i příběhy nedávno zavražděných novinářů v Evropě – Daphne Caruany Galiziové, Viktorie Marinovové nebo Jána Kuciaka.

Když „doktor smrt“ Josef Mengele v Osvětimi určoval, koho pošle do plynové komory, přidala si čtrnáct let. Díky tomu tehdy patnáctiletá Doris Broulová přežila. „Všichni jsme byli stejně hubení a nešlo poznat, komu je kolik a komu tolik. To mi zachránilo život, protože mě poslal na práci, a ne do plynu,“ vzpomíná. Paní Broulová přežila i pochod smrti, s maminkou a bratrem se ale už po válce nikdy nesetkala. O svém životě často hovořila na školách a v rámci školních výprav se do Terezína i Osvětimi několikrát vrátila. „Osvětim jsem navštívila s novopackým gymnáziem, kam chodil můj vnuk – přesně 70 let potom, co jsem tam byla. Tehdy jsem řekla, že jsem tam podruhé a naposled. Začaly mi tam téct oči a průvodce si myslel, že mě to tolik vzalo. Ale ono bylo jaro, něco kvetlo a já jsem alergická,“ říká v rozhovoru s Kristinou Němcovou jednadevadesátiletá žena.

„Naše největší nerostné bohatství LITHIUM má jít do rukou zahraniční firmy! Dva tisíce miliard našich peněz!“ bil Andrej Babiš na poplach deset dnů před volbami v říjnu 2017. Hnutí ANO kauzu lithium využilo k ostrým útokům na ČSSD. Co je s lithiem nyní a kde jsou astronomické dva biliony na důchody nebo úhradu státního dluhu, které mělo lithium přinést? To se dočtete v reportáži Honzy Moláčka.

Zdražení parkování v Praze doporučují koncepční dokumenty i odborníci. Současné vedení města se navíc otevřeně přihlásilo k řešení klimatické změny, s nímž souvisí omezení automobilové dopravy. Jenže ke zvýšení parkovného v ulicích metropole chybí politická vůle a odvaha. O parkování v ulicích Prahy, kdy nalezení místa, kde svůj vůz nechat, často převyšuje čas cesty, píše Prokop Vodrážka.

Premiér Andrej Babiš chce řešit otázku, zda BIS dál povede současný ředitel Michal Koudelka, až v srpnu – tedy na poslední chvíli. Podle bývalého náměstka zahraniční rozvědky Jana Paďourka vláda svým otálením v této otázce odhaluje, jak hluboce nerozumí fungování zpravodajských služeb. „Vzniklý stav, kdy stále není rozhodnuto o tom, kdo BIS dále povede, vede mimo jiné i k tomu, že může být znejistěna nebo dočasně i ohrožena zahraniční spolupráce BIS se spřátelenými zpravodajskými službami euroatlantického prostoru,“ upozorňuje.

Po skoro desetihodinové záchranné operaci se podařilo dostat do bezpečí devět velryb, jež uvízly na mělčině u východočínského ostrova Tchou-men. Některá zvířata mohla být vypuštěna zpět na volné moře, zbylá jsou zatím v péči odborníků.

Profesionální hráč na violoncello v Dánsku během pandemie začal hrát pro stádo krav, po rozvolnění v tom stále pokračuje. Tvrdí, že jeho cílem je, co bylo vždy – vynést klasickou hudbu ven z koncertních sálů.

Umění mlčet dnes dokázal na půdě Sněmovny poslanec Lubomír Volný. Odmítal opustit řečnický pult, aniž cokoliv řekl. Byl proto opět vykázán z jednacího sálu Sněmovny. Policisté při zákroku proti Volnému použili donucovací prostředky.

Na pražském Malostranském náměstí dnes protestovaly stovky lidí odmítající protikoronavirová opatření nebo covidové certifikáty. Desítky demonstrantů odpoledne zaútočily na policisty, kteří jednoho z protestujících zadrželi. Pořádek zjednali až těžkooděnci.

Sněmovna dnes rozhodla, že zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí bude moci začít v roce 2023. Částečně se omezí zabavování movitých věcí, změní se navíc pořadí splácení dluhu. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

A prezidenta kromě podepisování čeká i výlet. Ale ne jen tak ledajaký. Po dnešním rozhovoru s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem Hrad oznámil, že Zeman příští rok pojede na návštěvu Číny. Si Ťin-pching podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka považuje ČR za klíčového partnera v rámci Evropské unie.

Prezidenta karibského Haiti Jovenela Moïseho zavraždilo u něj v rezidenci ozbrojené komando. Útok se stal okolo jedné hodiny ranní, zranění utrpěla také prezidentova žena Martine, která je nyní v péči lékařů.

Japonská vláda schválila kvůli pandemii covidu znovuzavedení nouzového stavu v Tokiu během letní olympiády. Konání her pravděpodobně ohroženo není, ale nouzový stav může ovlivnit podmínky vstupu diváků na stadiony.

Ode dneška až do pátku nás čekají vedra, rtuť teploměrů vystoupá i k 34 stupňům Celsia. Zchlazení mohou přinést i velmi silné bouřky, varují meteorologové.