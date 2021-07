Povzbuzení pro Babiše. ANO vede a sílí i podle výzkumu STEM, který načrtl možný černý scénář pro opozici

Těsně před letními prázdninami by volby vyhrálo hnutí ANO. Podle volebního modelu výzkumné organizace STEM by se hegemon české politiky vrátil po jarním propadu na první místo. ANO by získalo 26,7 procenta hlasů. V dubnovém měření STEM by získalo zhruba o tři procentní body méně.

Výzkumníci uvádějí, že ANO stále silně sbírá podporu mezi voliči levice. „Jeho možní voliči mají obstojný zájem o politiku, intenzita osobní vazby ke straně je u nich pevná a motivace k účasti ve volbách je na průměrné úrovni,“ píše STEM.

Na druhé místo se v aktuálním měření propadla koalice Pirátů se Starosty a nezávislými. Tu by koncem června volilo 24,1 procenta lidí. To je téměř o čtyři procentní body méně než v dubnu, kdy STEM vydal svůj poslední volební model.

Dnešní čísla tak potvrzují trendy i z dalších měření. Podle dat z výzkumů agentur Kantar CZ nebo Median se v posledních měsících podpora ANO stabilizuje a hnutí posiluje, naopak na jaře vedoucí koalice Pirátů se Starosty viditelně slábne.

Mírné posilování STEM zaznamenal u